Он также заявил, что на Западе на Россию "с надеждой взирают как на последний оплот".

Путинский патриарх РПЦ Кирилл заявил, что сегодня Россия одна удерживает мировые силы зла, спасая мир от пришествия антихриста. Такое заявление он сделал во время проповеди после освящения храма.

"Сегодня многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой взирают на Россию как на последний оплот. Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста. И мы должны сознавать, что именно в это время на Церковь нашу возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, да и за весь мир", – цитируют его слова на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл также отметил, что РПЦ "совершила великий исторический подвиг, сохранив веру для народа".

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Заявления патриарха Кирилла

В апреле 2023 года руководитель РПЦ заявил, что российские оккупанты в Украине воюют "за будущее" России. В то же время вражду между россиянами он назвал равносильной измене Родине.

Во время пасхальной речи он отметился очередным циничным заявлением. Кирилл обратился к "малороссам" (по всей видимости, он говорил про украинцев – УНИАН), живущих на "русской земле" и потребовал от них мира – то есть, капитуляции перед РФ. Не обошлось и без заявлений про "братские отношени".

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