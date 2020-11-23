Деньги віделят из местного бюджета.

В центре Москвы собираются установить памятник Иосифу Кобзону. Стоимость работы составит 52 миллиона рублей.

Читайте такжеВ оккупированном Донецке открыли бюст Кобзону (фото)Об этом в соцсетях сообщили жители Тверского района со ссылкой на письмо правительства столицы.

В письме московского правительства сообщается, что предварительное место установки памятника определили при участии вдовы и родственников Кобзона. Деньги на установку и благоустройство территории выделят из городского бюджета.

Что известно о Кобзоне

Кобзон умер 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. Ему было 80 лет.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Бахмутском районе Донецкой области. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами. Кроме эстрадной деятельности Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре.

Украина лишила Кобзона государственных наград и заблокировала его активы. Также Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области. Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц