Мужчину задержали 5 апреля.

Российские силовик обвиняют мужчину, которого называют украинским пилотом, упавшим в Брянской области, в незаконном пересечении границы. Меру пресечения будет избирать Советский районный суд.

"Часть 1 статьи 322 УК РФ ("Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда")", - сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

При этом указано, что мера пресечения пилоту "будет избирать в пятницу Советским районным судом".

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Падение самолета под Брянском - что известно

5 апреля российские пропагандистские СМИ сообщили, что в Брянской области Российской Федерации якобы упал украинский легкомоторный самолет Аэропракт А-22 "Летучая лиса".

При этом Telegram-канал Mash опубликовал фото якобы украинского пилота с упавшего самолета в кепке. По версии россиян, самолет летел в сторону нефтепровода "Дружба", вероятно, для сброса бомбы.

Позже появилась информация от россиян, что якобы у задержанного пилота был бронижелет для "защиты" от ПВО, который задержанный якобы успел спрятать.

Также роспропаганда опубликовала видео якобы допроса "украинского пилота". Мужчина заявил, что он должен был заниматься аэросъемкой за 50 тысяч гривень и не знал, что оказался на территории России.

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