Россияне намекают, что самолет якобы был военным.

Российские пропагандистские СМИ заявили, что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет.

Как сообщают кремлевское "РИА-Новости", Телеграм-канал "База", а также ряд других российских пабликов, пилот самолета якобы задержан.

"В Брянской области разбился легкомоторный самолет. Пилот задержан", - передают пропагандисты со ссылкой на Пограничное управление ФСБ.

Видео дня

Украинская сторона пока не комментирует эту информацию. Россияне намекают, что самолет якобы был военным.

Обновлено в 19:57. Канал Mash опубликовал фото якобы украинского пилота с упавшего самолета. Неизвестный мужчина в кепке, хоть пилоты летают в шлемах.

Обновлено в 20:03. Поданным канала Mash, под Брянском якобы упал Аэропракт А-22 "Летучая лисица". По версии россиян, он летел в сторону нефтепровода "Дружба". Возможно, для сброса бомбы.

"Задержанный пилот уже пересекал границу РФ - в паре с еще одним Аэропрактом он пытался сбросить бомбу на сотовую башню. Тогда самолетам удалось скрыться. Сегодня А-22 аварийно сел в Брянской области - пилот задержан", - говорится в сообщении.

Обновлено в 20:14. Канал "База" опубликовал первые кадры с места аварийной посадки якобы украинского самолета. Борт сел посреди поля. Вблизи якобы обнаружили присыпанные землей бронежилет и автомат.

Россияне заявили, что пилот пытался скрыться, но его задержали спецслужбы.

Ситуация в Брянской области

Пока в Москве еще считают, что война далеко, приграничные регионы России на собственном опыте ощущают отголоски боевых действий, в частности в Брянской области. Недавно там неизвестный беспилотник атаковал здание военкомата.

А 2 марта в РФ произошел настоящий переполох. ФСБ заявила, что в Брянскую область зашла крупная "украинская ДРГ". По версии РФ, ДРГ якобы зашла в населенные пункты Сушаны и Любечаны (Российская Федерация) с украинской границы.

Россияне устроили экшн из-за этого события. Версии обрастали невероятными новостями о бое с громкими взрывами и школьным автобусом в заложниках. Впоследствии власти вынуждены были опровергать фейки пропагандистов.

На самом же деле в Брянскую область зашли воины русского добровольческого корпуса. Участники движения уточнили, что никакой угрозы гражданскому населению их формирование не несет, главная цель действий Корпуса доказать Путину, что русские для него не рабы. Пострадал только один российский пограничник.

Вас также могут заинтересовать новости: