Мужчина дал показания, которые противоречат друг другу. А цель полета вообще удивила.

Роспропаганда опубликовала видео якобы допроса "украинского пилота" , самолет которого аварийно приземлился в Брянской области.

На кадрах, опубликованных Телеграм-каналом "База", мужчина в одежде стиля милитари, с кепкой и очками рассказывает, какой была его "задача".

"Задача была такой: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет", - заявил якобы "пилот".

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По словам этого мужчины, он не знал, что летит на территорию РФ. Якобы борт должен был двигаться из Киевской области в южном направлении. Однако место взлета "пилот" не назвал, лишь описал, что это была за площадка.

Мужчина назвал себя" частным пилотом " и заявил, что за этот полет ему обещали 50 тысяч гривен. Кроме того, мужчина заявил, что ему с собой дали "бронежилет для защиты и автомат" - причина шокировала.

"Это был контрольный полет на малых высотах, чтобы проверить, как работает наша ПВО (украинская - УНИАН). Поскольку наша ПВО и тероборона стреляют во все, что движется, лучше надеть бронежилет", - пояснил "пилот".

После приземления "пилот" заявил, что спрятал автомат в лесополосе, поскольку украинские теробороновцы его бы "расстреляли", если бы увидели оружие. "Они во всех стреляют", - заявил "пилот".

Падение самолета под Брянском

В среду, 5 апреля, российские пропагандистские СМИ заявили, что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет.

Канал Mash опубликовал фото якобы украинского пилота с упавшего самолета. Неизвестный мужчина в кепке, хотя пилоты летают в шлемах. Отмечается, что под Брянском якобы упал Аэропракт А-22 "Летучая лиса". По версии россиян, он летел в сторону нефтепровода "Дружба". Вероятно для сброса бомбы.

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