5 февраля мобилизованных привезли в палаточный лагерь для укомплектования.

Остатки 14440-го полка, попавшего под новогодний удар ВСУ по ПТУ в Макеевке, жалуются на расформирование по другим подразделениям.

На видео, опубликованном росСМИ, оккупанты заявили, что после "бавовны" в Макеевке их перевозили с одного на другое направление без-каких либо объяснений.

"В результате данного инцидента в течение двух суток нам приходилось проживать в чем придется и где придется, так как командование не могло собрать и вывезти личный состав в безопасное место", - пожаловались террористы.

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5 февраля мобилизованных привезли в палаточный лагерь для укомплектования, где солдат "не ждали", и стали расформировывать весь личный состав.

"Им не интересно, что мы - слаженное подразделение, которое "некоторые неприятные ситуации" прошли полным составом и сблизилось, как семья", - прочитал с бумажки мобик.

При этом оккупанты не выступают против войны, наоборот – снова просятся на фронт, но при условии сохранения состава подразделения.

Удар HIMARS по оккупантам в Макеевке – что известно

Удар по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой области, где Новый год отмечали российские военные, был нанесен в полночь 1 января. Большинство "двухсотых" были мобилизованными из Самарской области.

Минобороны России назвало причиной удара использование мобильных телефонов, которое позволило запеленговать расположение войск.

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