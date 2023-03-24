Некоторую недвижимость от засветил в декларации.

У пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова нашлась 113-метровая квартира неподалеку от дома правительства. В целом он с женой пользуется имуществом более чем на 1,7 млрд. рублей (более 20 млн долларов).

Как сообщает проект "Можем объяснить", в госреестре недвижимости прекратили показывать данные владельцев квартир, но каналу удалось получить выписки на крупных чиновников благодаря утечкам баз данных. Документы свидетельствуют о том, что пресс-секретарь Путина поселился неподалеку Арбата.

Песков владеет 113-метровой квартирой в Нововаганьковском переулке, 22. Он много лет указывает ее в декларации, но адрес жилья был скрыт. Адрес Пескова нашли в одной из баз столичной недвижимости. Здание находится недалеко от дома правительства, где Песков работал в 2008-2012 годах. Жилье похожей площади продается в этом доме за 68 млн рублей. Также чиновник владеет квартирой площадью 112 квадратных метров, ее адрес неизвестен.

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"Только эти объекты официально находятся в собственности Пескова. Но домов у него значительно больше. Песков живет в основном в особняке на Новорижском шоссе - там его жена Татьяна Навка купила два земельных участка и два особняка. Песков в своей декларации отмечает, что пользуется этим имуществом. ФБК оценивал жилье на Новой Риге в 20 млн долларов - то есть 1,2 млрд руб. по тогдашнему курсу", - пишет канал.

Кроме того, жена Пескова владеет пятикомнатной квартирой в ЖК "Коперник" на Большой Якиманке. Жилье чуть меньшей площади продается там за 285 млн рублей. У фигуристки также есть 108-метровая квартира в люксовом ЖК Polyanka Plaza (стоимость около 100 млн рублей).

"Общая стоимость нескольких квартир и двух особняков с землей - более 1,7 млрд. Но в Росреестре владельцы этого имущества сейчас скрыты - спикер Путина решил спрятать жилье от посторонних глаз, как и многие другие чиновники", - отмечают журналисты.

Скандалы с семьей Пескова

В отличие от президента страны-агрессора, личная жизнь его пресс-секретаря Дмитрия Пескова нередко становится предметом обсуждения в СМИ. Еще бы, ведь он женат на медийной персоной - фигуристкой Татьяной Навкой.

Однако в последнее время больше всего в СМИ фигурирует не Навка, а дочь Пескова Лиза. Полномасштабное вторжение РФ внесло свои коррективы в элитную жизнь Песковой. Против нее ввели санкции, поэтому с европейской жизнью во Франции пришлось попрощаться. Пескова вернулась в РФ решила работать над модернизацией судостроительных заводов.

Недавно дочь пресс-секретаря Путина отправилась на отдых в Дубай, пока ее отец рассказывает о патриотизме и агитирует умирать за Россию на войне против Украины.

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