Российский политолог Дмитрий Орешкин: Окружение Путина – это бойня на капитанском мостике тонущего "Титаника"

Российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью УНИАН рассказал о вероятности нападения Китая на Россию, об угрозах применения Путиным ядерного оружия или "грязной" бомбы, а также о расколе российских элит и постепенном "прозрении" россиян.

Перед нашим интервью появилась вот такая новость: Китай может отказаться от Тайваня и захватить восточную Россию из-за слабости Кремля. Об этом сообщает аналитик по национальной безопасности США Крейг Купер. Основания для "пересмотра" китайско-российской границы глубоки, так как Россия владеет 23-мя тысячами квадратных миль китайской территории с 1860 года. О чем это говорит?

Этого давно следовало ожидать. Я не думаю, что это уже прямая угроза. Но это растущая угроза. Китай Си Цзиньпиня проводит серьезную военную реформу, которая должна быть завершена к 27-му году.

Что это за реформа? В чем ее особенность?

Как всегда – повышение оптимизации, улучшение материально-технического снабжения, разработка новых видов вооружений и новые виды обучения. По-видимому, дело также касается и повышения числа военнослужащих. Учитывая, что в Китае почти 1,5 миллиарда населения (в 10 раз больше, чем в России), понятно, что для них проблема личного состава остро не стоит. Стоит проблема технологического оснащения. Но за ближайшие пять лет она может быть решена.

Вторая составляющая – проблема зимней войны или финского прецедента. Когда Сталин в ноябре 39-го года напал на Финляндию, он ожидал, что за две-три недели вся Финляндия будет завоевана могучей, огромной красной армией. И в Финляндии будет установлена зависимая от Советского Союза народно-демократическая республика. Как только агрессия началась после провокации на Майниле, было создано правительство, которое ждало, когда советская армия продвинется вглубь территории Финляндии и завоюет ее, чтобы провозгласить независимую, суверенную республику.

Проблема в том, что вместо двух недель красная армия колупалась вокруг линии Маннергейма, получала очень серьезные удары Финляндии и в результате продвинуться не смогла. Больше трех месяцев вместо двух недель и потери советской стороны были в пять-десять раз больше, чем у финнов.

Сталин благополучно продал эту историю советскому народу, что никто и не собирался завоевывать Финляндию, правительство в Тереоках задвинули под лавку, объяснили трудящимся, что целью было – отодвинуть границу Финляндии от Ленинграда, колыбели революции. Вот эта цель достигнута, победа завершена, и все прекрасно. Но то, что "скушало" общественное мнение в Советском Союзе, не "скушало" ни британская, ни немецкая, ни какая угодно другая разведки. Они зафиксировали, что российская красная армия (РКК) – слабая, рыхлая, плохо управляемая и неэффективная структура. И если Сталин в апреле подвел итоги финской войны, объяснив военачальникам, что цель достигнута, то уже в мае того же 1940 года Гитлер, оценив, военный потенциал РКК, дал своим штабистам команду готовить план нападения на Россию, который позже стал называться Барбароссой.

Это очень слабое выступление в финской войне убедило Гитлера, что он за год прокрутит свою самую знаменитую концепцию блицкрига. Он ее почти и прокрутил.

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ КИТАЙ УСИЛИТСЯ, А РОССИЯ ОСЛАБНЕТ

"Блистательные" российские достижения в Украине точно также объясняют китайцам, что российская армия – это бумажный тигр. Во всяком случае через пять лет Китай усилится, а Россия ослабнет, потому что ей придется платить репарации, расплачиваться за абсолютно идиотские решения высшего руководства, принятые в феврале этого года. Вот тогда-то у Пекина появится вполне реальный соблазн вспомнить, что более 100 лет назад какие-то территории принадлежали Китаю, а Россия туда зашла и не пора ли ей оттуда выйти? То есть исторический предлог они, конечно, найдут, главное – это баланс военных сил. И у Китая он будет заведомо больше, чем у России.

Я бы не сказал, что это взаимоисключающие вещи – Тайвань и Дальний Восток России. Вполне может быть, что Си Цзиньпин целится и на то, и на это. Но в любом случае то, что Путин терпит поражение на украинских полях – это подрывает престиж российской армии, показывает ее реальную неэффективность, и, соответственно, вызывает соблазн у могучего соседа с востока восстановить "историческую справедливость".

По поводу того, что Шойгу обзванивает, кого может, и рассказывает о "грязной" бомбе, которую украинцы могут применить. Плюс, мы видим, что особенно после того, как господин Штайнмайер посидел в бомбоубежище в Украине, активизировались поставки вооружения, видим учения США в Румынии на границе с Украиной. Говорит ли это о новой эскалации конфликта или о том, что Россия сама может применить "грязную" бомбу, обвинив в применении Украину? Во что это может вылиться?

На мой взгляд, ситуация объясняется следующим образом. Шойгу не такой дурак, и Путин не такой дурак, и Лавров не такой дурак, чтобы всерьез поверить, что на Западе примут байку о том, что Украина громыхнет ядерной бомбой. Это не укладывается ни в какие рациональные ворота по куче причин.

Первая причина – у Украины нет ядерной бомбы, ни "грязной", ни другой. Хотя российская пропаганда сейчас рассказывает, что эту грязную бомбу привезут из Британии. Во-вторых, какой резон Украине взрывать ядерную бомбу на собственной территории, травить свое население, и, кстати говоря, партнеров на Западе, потому что ветры дуют, куда хотят, и нуклиды эти могут оказаться, где угодно – в Чехии, Румынии и так далее. И ежу понятно, что Украине это ни с какого боку неинтересно.

У ПУТИНА КРАЙНЕ ПЛОХИЕ ДЕЛА НА УКРАИНСКОМ ФРОНТЕ

А почему же тогда россияне об этом говорят? А потому что им важно встроить в контекст международного обсуждения эту тему. Они понимают, что на Западе им не поверят. На Западе подумают, что под флагом Украины эту ядерную бомбу может взорвать Шойгу или Путин.

Но велика ли разница избирателю в Германии, во Франции, в Британии или в Греции, если радиоактивные нуклиды из атмосферных осадков выпадут на их территории? Откуда эти нуклиды? Российские они или украинские… Понятно, что россиянам важно, чтобы сама тема обсуждалась. И поэтому они говорят: "Украина готова", прекрасно осознавая, что все понимают, что готова Россия.

Таким образом создается очередная страшилка. На моей памяти Путин уже семь раз упомянул, что у России есть ядерное оружие. Спасибо, но это и без него знали, что оружие есть, и Россия его может использовать. В последний раз Путин сказал, что это не блеф. То есть предыдущие разы, по-видимому, был блеф. Разговор о тактическом ядерном оружии как бы притупился, уже надоел. А вот "грязная" бомба – это что-то свежее и тоже страшное. Соответственно, логика такая: неважно, кто бросит бомбу – Украина или Россия. Хочет ли этого Запад? Нет. Тогда давайте сядем договариваться. Это знак того, что у Путина крайне плохие дела на украинском фронте. Ему нужны переговоры, и он то пускает госпожу Матвиенко с рассуждениями о том. что надо бы сесть за стол переговоров, то какого-то брутального джентльмена из Гвинеи он посылает к Зеленскому, чтобы тот его убедил. Также сейчас они давят на западные элиты страшилкой о "грязной" атомной бомбе, которая откуда-то возьмется у Украины. Хотя очевидно, что ее может сделать только Россия.

Так что, это признак того, что конвенциональную войну разрешенными видами оружия Путин проигрывает, и ему надо топнуть ногой, грохнуть кулаком, чтобы его испугались и сказали: "Да-да, садимся за стол переговоров, зафиксируем ту ситуацию,, которая вас устраивает". Но, мне кажется, это настолько очевидно и настолько неумно, что и Зеленский это все просчитывает по щелчку пальцев, и тем более на Западе просчитывают. Ну да, запустят экспертов из МАГАТЭ, из ООН. Они сделают вывод, что нет у Украины этой ядерной бомбы, потому что другой вывод они сделать не могут. И все это знак только одного, что Путин понимает, насколько плохи у него дела.

Есть еще Запорожская атомная станция. Из Генштаба ВСУ приходят сообщения, что во время отступления из Херсонской области оккупанты могут взорвать жилые массивы, а также устроить теракт на ЗАЭС, естественно, обвинив в этом всем Украину.

Могут. И эту "грязную" бомбу бросить могут. Могут взорвать плотину на Каховской ГЭС… В нижней части Днепра в течение недели будет наводнение, мало никому не покажется. В декабре или в ноябре наводнение – это экологическая катастрофа. Речь идет о том, что, проигрывая конвенциональную войну, Путин всеми возможными путями демонстрирует, что он может пойти на любую катастрофу – экологическую, ядерную. Ему неважно, важно, чтобы испугались и сказали: "Дяденька, только не взрывай Каховскую дамбу, только не взрывай АЭС, кому второй Чернобыль нужен?". "Ладно, не буду, – скажет дяденька. – Но тогда давайте переговариваться". Логика достаточно очевидная.

Получается, что он сильный, только пока шантажирует.

Он блефует и шантажирует. Это его стилистика. Напугать, пальцы растопырить, а вы должны испугаться и заплатить.

Если не пойти на требования этого террориста, он ничего не сделает? Его уже все предупредили, что ответ будет катастрофический для России.

Для России не катастрофического выхода из этой ситуации я, честно говоря, не вижу. Поэтому я и думал, что Путину хватит ума не начинать эту войну. Но, к сожалению, не хватило. Я его слегка переоценил.

Ужас весь в том, что мы не знаем, как устроена вот эта специфическая психика. С одной стороны – он жутко самовлюбленный, совершенно повернут на проблеме личной безопасности, и погибать ему совершенно не хочется. С другой стороны – в истерической ситуации всякое может быть. Тогда на память о себе он может устроить что-нибудь такое.

Мне кажется, что эта угроза не нулевая. И поскольку ее последствия могут быть буквально чудовищными, то даже при очень невысоких рисках все равно нужно относиться к этому со всей максимальной серьезностью: что будет делать Украина, если Путин взорвет дамбу? Что будет делать Украина, если он взорвет АЭС? Надо иметь точный план действий по борьбе с паникой, нейтрализации вредоносных последствий. Надо опасаться, но не надо бояться. Это разные вещи. Надо понимать, что не от хорошей жизни он это делает. Не от хорошей жизни он наносит удары по электрической инфраструктуре Украины. Еще недавно он рассказывал, что "не взяли Киев, потому что очень бережем мирное население".

Да. Я своими глазами видела, как он бережет мирное население Киева. 10 октября я была в дороге, как раз в центре… Мы все время говорим о Путине, но он же не один, правильно? Вокруг него есть окружение – пригожины, кадыровы, патрушевы. Они же тоже понимают, что он их за собой потянет на дно? Хотя бы кто-то из них. Есть ли надежда на то, что они начнут грызться между собой, делить власть, и что им будет не до Украины?

Они уже между собой грызутся и делят власть. Посмотрите, что произошло с Ксенией Собчак. Понятно, что одна группа влияния берет верх над другой.

Путин – глава этой мафии. Но в этой мафии есть разные группы влияния. И в последнее время мы видим, как систематически усиливается группа влияния, которую условно называют "партией войны" (Патрушев, Кадыров, Пригожин и другие примкнувшие). И вот эта "партия" наехала на Ксению Собчак, которая тоже входит в элиту, и мама у нее – наследственный член Совета Федераций, и сам Путин ее крестил. И вот эта девушка, которой было много позволено, решила наехать на Чемезова. В прежние времена, даже если бы Чемезов был бы сильным и влиятельным человеком, он бы ни в коме случае не стал выпускать это на публику. Он бы позвонил и сказал: "Ну, слушайте, уймите эту хабалку. Что она тут требует от меня какие-то смешные деньги – 11 миллионов рублей за то, чтобы не упоминать что-то плохое?". И ей бы сказали: "Ксения Анатолиевна, ты берега-то знай".

А теперь он вместо действий по понятиям, внутримафиозным правилам решил выйти в паблик – публично организовал следственную провокацию, чтобы зафиксировать передачу взятки Собчак. А это уже демонстративно брошенная перчатка, мол, ваше племя Собчак сейчас неактуальное, и мы вас отбрасываем. И Путину ничего не удалось сделать. Ксения Анатолиевна понятия внутренних отношений мафии нарушила, она хотела соскрести с чемезовской конторы "маленькую" денежку в размере стоимости одной трехкомнатной квартиры в Москве. Курочка по зернышку клюет.

В другие времена Чемезов на это бы не пошел, а теперь пошел, потому что он чувствует за собой поддержку. Он чувствует, что одна группа силовиков на коне. Чемезов не один, конечно. А вот те самые следственные органы, которым он настучал, они же тоже понимают, в какую игру они вступили. Если бы они не были уверены в том, что Путин примет их правила, они бы сдержались.

Таким образом, Путин все сильнее зависит от "партии войны" и принимает ее правила игры. Но изо всех сил пытается сохранить некоторые противовесы, например, господина Шойгу. Неважно, как он сейчас к нему относится, важно, что Шойгу – противовес Кадырову и тому же Пригожину. Поэтому Путину нужно сохранить Шойгу, чтобы не стать целиком зависимым от одной группы влияния. Он всегда строил политику на основе сдержек и противовесов. Пусть они друг с другом разбираются, а н будет сверху в качестве пахана или "крестного отца".

Мы видим, что джентльмены с большими погонами пошли в атаку. Они Антона Красовского прижали, который всего-то предложил "топить украинских детей". Практически то же самое предлагали в большом количестве российские пропагандисты немного раньше. И тут вдруг Красовский, опять же, видимо, утратив верховое чутье, как и Ксения Собчак, по традиции начал нести свою пургу. И тут его раз – по лбу: "А ты, оказывается, не гуманен". Эти ребята с погонами обвиняют использованного Антона в том, что он позволяет себе такие вещи. Все это выглядит смешно и противно. Потому что пропагандисты тех же силовиков об украинцах говорили то же самое. А Антону нельзя. Почему? Потому что идет зачистка вот этой либеральной ржавчины или накипи на блистательном клинке путинской вертикали. И Путин их сдает и отступает. А куда ему деться?

В 90-Е БЫЛО ЛУЧШЕ. ПУТИН СВЕЛ СИТУАЦИЮ В РОССИИ К ДЕГРАДАЦИИ

Все это тоже признак того, что на фронте дела плохие. "Партия войны" ножкой топчет и требует более суровых шагов. А на более суровые шаги у Путина нет возможностей, потому что все, что он мог, он уже использовал, кроме атомной бомбы. И если они не могут победить на поле боя, они хотя бы победят кого-нибудь на капитанском мостике тонущего "Титаника". Примерно такую интересную интригу мы с вами и наблюдаем.

Кто следующий "посыплется"?

Это трудно предсказать. В зависимости от того, не решат ли сторонники Шойгу нанести контрудар, и Путину надо было бы, потому что одна "партия" явно слишком много берет на себя, и ее нужно уравновесить, приопустить. Но предсказывать такие штуки – дело неблагодарное.

Конечно, они сейчас начнут друг друга "жрать". Это схватка за право рулить на тонущем корабле говорит о том, что они еще не понимают, что корабль тонет, они еще заняты тем, что друг другу глотки грызут. Путин это поощряет, потому что таким образом он обеспечивает свою власть. Но ты можешь бороться за право крутить рулевым колесом, а винты уже крутятся в воздухе, уже взаимодействия с водой нет… Они этого еще не чувствуют. Потому что у них такая специфическая психика. Они видят ближайшего врага и пытаются его уничтожить. А ближайшие враги для них – это конкуренты в доступе к путинскому уху, сердцу, мозгу или чем он там думает. Всю жизнь они были этим заняты.

Тем временем Украина потихоньку продвигается на восток, а они заняты тем, что друг с другом сводят счеты. И это тоже, в общем-то, характеризует качество путинской вертикали власти.

Примитивная история из 90-х, которая никак не эволюционировала, получается.

Знаете, в 90-х было лучше, мне кажется. Да, все время были какие-то внутренние разборки, но были конкурентные институции, и те же самые олигархи "бились" друг с другом на электоральных полях, в частности. Группа Лужкова и Примакова состязалась с группой Березовского и Путина в 99-м году. На полях парламентских. И не было одного человека, до уха которого кто первый добежал, тот и прав. Путин в этом смысле ситуацию сильно упростил и свел к деградации: он один – главный начальник. Если его не будет, будет какой-то катастрофический дележ власти.

При Ельцине у страны было много альтернативных лидеров. Откуда-то появлялись и Зюганов, и Лебедь, и Жириновский. У страны были люди, которые не стеснялись заявлять о своих президентских амбициях, которых никто не убивал, не травил и не сажал в тюрьму. А сейчас нет. И в этом смысле сейчас ситуация гораздо опаснее. Когда говорят: "Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России". В переводе на русский это означат, что если Путина нет, то начинается вооруженная борьба за его место. По-русски говорят: это гражданская война.

ПУТИН НЕ ТОЛЬКО ОСЛАБИЛ И УНИЗИЛ РОССИЮ, ОН ПОСТАВИЛ ЕЕ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВАШИНГТОНА

То есть Путин привел страну в такое состояние, из которого нормального легального выхода нет. И при этом будущее страны категорическим образом зависит как никогда прежде от вашингтонского обкома и от внешнего окружения. Будут из Америки поставлены Украине ракеты (ATACMS), которые летают на 300 километров или не будут? Это не зависит от Кремля, это зависит от Вашингтона и от их отношения с Киевом. Если будут, то будет совершенно другая ситуации на поле боя, совершенно другое будущее у России.

Путин не только ослабил Россию, не только унизил Россию, я не говорю даже об Украине, тут все понятно, но он еще как никогда поставил Россию в прямую зависимость от решений вашингтонского обкома. Добился расширения НАТО, добился токсичности русской культуры и презрения к русскому языку. Он много чего добился для моей Родины, "низкий" ему поклон за это… Я уже не говорю о том, как много "добра" он принес на украинскую землю.

Украинские дети на много поколений вперед будут знать, кто их враг.

А какие могут быть сомнения?

Никаких. У меня трое детей, и они все в курсе… Путин приводит Россию к концу. И нам хочется, чтобы этот конец был поскорее, чтобы не было ни сил, ни желания воевать с Украиной. Смысла и не было.

Я думаю, что и в России с каждым месяцем все большему количеству людей хочется, чтобы конец был поскорее, потому что этот режим уничтожает страну. Надо начинать процесс обратного освоения одичавшего пространства в количестве 117 миллионов кв.км. со 140 миллионами людей, из которых 2/3 просто отравлены. физически отравлены пропагандой. Их нужно лечить. И это вторичное освоение одичавшего пространства – очень долгая история, и чем скорее Путин проиграет, тем скорее можно будет к этому приступать. Но я думаю, что тут обольщаться не надо, у Путина еще много ресурсов.

Возьмем население, часть которого уходит на фронт, я говорю о частично мобилизованных, похоронки приходят, мы видим видео, как женщины узнают о том, что их мужья погибли в Украине. Конечно, они обвиняют во всем Украину, естественно…

Это не естественно. Когда они отравлены пропагандой, конечно, Украина во всем виновата…

Так может быть хотя бы из-за похоронок, которых будет много…

Этот процесс идет. "Левада-Центр", который признан в РФ иностранным агентом, каждый месяц задает один и тот же вопрос уважаемым соотечественникам: дела в стране идут в правильном направлении или наоборот?

С началом войны был идиотский всплеск радости: "Мы поднялись с колен, мы сейчас всем покажем!". А после объявления мобилизации число тех, кто думает, что дела в стране идут в правильном направлении уменьшилось на 6-7%. Оно по-прежнему высоко – 60%, но было 67-68%. Я думаю, когда будут данные за ноябрь, будет еще меньше.

И похоронки, и ценники, и информационное проникновение в человеческие головы меняют ситуацию. Путин теряет рейтинг. Поэтому он так не хотел мобилизации. Понятно, что это для него губительно. Но он не смог справиться без мобилизации. Здесь честь и хвала украинским Вооруженным силам. Вменяемые люди и говорили, что к осени начнется разочарование, а зимой оно перейдет в новое качество, потому что скажутся санкции, цены на нефть пойдут вниз, выяснится, что Европа не замерзнет, худо-бедно перезимует как-нибудь. И Украина тоже перезимует. Все эти пропагандистские сказки окажутся пустым блефом.

Здесь люди начнут мучиться. Да, они будут искать пятую колонну, думать, что кто-то им нанес удар в спину, они же не могут прямо сказать, что были дураками. Нет, кто-то должен быть для них виноватым. И им предложат кого-то, кого надо будет насадить на вилы. Но когнитивный диссонанс уже завелся в мозгах у все большего количества людей. И вата, пропитанная кровью и соплями, она начинает немножко тлеть, подгорать. С каждым месяцем ситуация будет все хуже.

Решающее значение будет иметь Украина, ее успехи на поле боя. Притом, что военный бюджет России в 10 раз выше, чем военный бюджет Украины. Понятно, что Украина использует более современное западное оружие, но это абсолютно в рамках международных законов: жертва агрессии вполне вправе получать оружие по ленд-лизу где угодно и в каком угодно размере. Так что, жаловаться не на что. Но когнитивный диссонанс понемногу начинает точить ватную цитадель

Катерина Шварц, Тала Калатай