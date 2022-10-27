После освобождения Херсона в России возрастет вероятность дворцового переворота, отметил оппозиционер.

Освобождение Херсона станет ключевым поворотным моментом в развязанной Россией войне против Украины. Город может быть освобожден в ближайшие две-три недели.

Такой прогноз сделал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков на YouTube-канале Фейгин Live.

"Освобождение Херсона – это коренной, ключевой поворот. Да, это еще не полное поражение, да, конечно, путинская пропаганда отыграет, но это будет окончательный сигнал для российских элит, что Путину – капут, что "спасайся, кто может". И весь мир поймет, что Путину – капут", – отметил он.

Гудков прогнозирует, что после освобождения Херсона "в бункере" не останется никаких сомнений в скорой победе над путинским режимом в России.

"Крах путинской армии под Херсоном будет последней каплей для путинской элиты. Она его и так ненавидит, – сказал политик. – Резко возрастет вероятность дворцового переворота".

Раскол элит в России: мнения экспертов

Ранее российский оппозиционер Геннадий Гудков заявлял, что в России начался раскол элит по линии генералов. Кроме того, россияне массово меняют свое мнение о войне против Украины.

По данным экспертов Института изучения войны (ISW), раскол в Кремле набирает обороты, а "стабильность" режима президента РФ Путина уже подорвана. Кровавый диктатор получает все больше критики от своих же чиновников.