"Блистательные" достижения РФ в Украине объясняют китайцам, что российская армия – это бумажный тигр, отметил Орешкин.

Российский политолог Дмитрий Орешкин оценил вероятность войны между Китаем и Россией в ближайшем будущем.

Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью УНИАН.

Комментируя недавнее заявление американского аналитика Крейга Купера о том, что Китай может отказаться от Тайааня и "пересмотреть" свои границы с Россией, политолог заявил, что "этого давно следовало ожидать".

"Я не думаю, что это уже прямая угроза. Но это растущая угроза. Китай Си Цзиньпиня проводит серьезную военную реформу, которая должна быть завершена к 27-му году", – отметил Орешкин.

По его мнению, как очень слабое выступление СССР в финской войне убедило Гитлера, что он за год прокрутит свою самую знаменитую концепцию блицкрига, так и "блистательные" российские достижения в Украине объясняют китайцам, что российская армия – это бумажный тигр.

"Во всяком случае, через пять лет Китай усилится, а Россия ослабнет, потому что ей придется платить репарации, расплачиваться за абсолютно идиотские решения высшего руководства, принятые в феврале этого года. Вот тогда-то у Пекина появится вполне реальный соблазн вспомнить, что более 100 лет назад какие-то территории принадлежали Китаю, а Россия туда зашла и не пора ли ей оттуда выйти? То есть исторический предлог они, конечно, найдут, главное – это баланс военных сил. И у Китая он будет заведомо больше, чем у России", – уверен Орешкин.

Политолог добавил, что Путин терпит поражение на украинских полях, и это несомненно подрывает престиж российской армии, показывает ее реальную неэффективность, и, соответственно, вызывает соблазн у могучего соседа с востока восстановить "историческую справедливость".

Вероятность нападения Китая на Россию: что известно

Напомним, накануне аналитик по нацбезопасности США Крейг Купер заявил, что многие годы Китай и Россия не могли поделить свои границы. Договориться им удалось только в 2008 году.

Аналитик не исключил, что Китай из-за слабости Кремля может отказаться от Тайваня и потребовать от России вернуть около 23 тысяч квадратных миль бывшей китайской территории. Этими землями РФ владеет с 1860 года.