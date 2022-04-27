Россияне "обогатили" экспозицию остатками просроченных сухпайков.

Оккупанты обокрали музей "Звезда Полынь" в Чернобыле. Рашисты забрали телевизоры, а после себя оставили только мусор и боеприпасы.

Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook.

Российские военные мародерили даже в Чернобыле. Их интересовали телевизоры из музея-инсталляции.

"Звезда Полынь. Музей-инсталляция в Чернобыле, который российские орки не оставили без внимания на пути к попытке воплощения своего плана "взять Киев за три дня". Однако не экспонаты их интересовали. Не история, ни драмы людей, переживших ядерный ад... Их заинтересовали лишь телевизоры, которые они украли из музея. Даже тот, маленький, что висел над цинковым боксом с уникальным пропуском Владимира Правика", - написали в ГСЧС.

Оккупанты вынесли телевизоры, а сами экспонаты остались невредимыми. После себя рашисты оставили кучу мусора, просроченных сухпайков и даже тестовые наборы для определения уровня наркотического опьянения.

"Экспозиция также "обогатилась" вещами, которые остались после этих незваных "гостей": остатками продуктовых наборов второй армии мира со сроком хранения, который закончился еще в ноябре прошлого года, консервами, тестовыми наборами для определения уровня наркотического опьянения (мы даже не удивлены), картами с пометками своих наступательных действий, флаги, которые они планировали повесить на наших зданиях и, конечно, гранаты, мины, боеприпасы", - добавили в пресс-службе.

В ГСЧС также отметили, что действия оккупантов в музее показывают, что именно нужно оставлять в истории о стране убийц, воров и насильников.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты так убегали из Чернобыльской зоны, что забыли обувь, носки и нижнее белье.

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