Российские солдаты жили в радиоактивных развалинах коровника.

Российские военные обустраивали свои позиции в радиационных развалинах в Чернобыльской зоне. Оккупанты так спешили сбежать во время отступления, что забыли свои носки и нижнее белье.

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Вторая армия мира" спала в коровниках, ходила в галошах, а когда отступала, забыла чулки и нижнее белье. Радиационные окопы и позиции армии РФ в Зоне отчуждения", – рассказал Небытов.

На обнародованных кадрах видно, что военные РФ обустроили свои позиции в пропитанном радиацией здании коровника, которое уже частично развалилось. При этом вместо дверей использовали старое покрывало, к которому привязали камень.

Российские оккупанты так быстро убегали от украинских военных, что забыли носки и нижнее белье, которое сушили на веревке, а также большое количество обуви и украденную у жителей Киевской области бытовую технику.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 марта стало известно, о выходе оккупантов с территории ЧАЭС, на которой они пробыли месяц. За это время русские захватчики копали окопы в "Рыжем лесу" и жили там.

Кроме того, убегая от ВСУ военные РФ прихватили с собой ряд облученных "сувениров", которые сами ее излучают. В связи с этим многие оккупанты получили большие дозы радиации.

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