Обеих женщин бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение.

В Уфе с крыши морга обрушился снег и накрыл двух россиянок. В результате несчастного случая обе женщины попали в больницу.

Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как две женщины разговаривают у входа в здание, а рядом паркуется грузовой автомобиль. Вдруг с крыши морга обрушивается гигантская глыба снега и покрывает все вокруг, в том числе стоящие под зданием автомобили.

Читайте такжеВ России активистку задержали за организацию "пикета снеговиков" (фото)

В сообщении управления гражданской защиты города говорится, что авария произошла на Цветочной улице в Уфе.

«Пострадали женщины 1963 и 1991 годов рождения. Обеих бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение, после оказания помощи они отпущены домой», — заявили в ведомстве.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН