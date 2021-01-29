В Уфе с крыши морга обрушился снег и накрыл двух россиянок. В результате несчастного случая обе женщины попали в больницу.
Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах видно, как две женщины разговаривают у входа в здание, а рядом паркуется грузовой автомобиль. Вдруг с крыши морга обрушивается гигантская глыба снега и покрывает все вокруг, в том числе стоящие под зданием автомобили.
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В сообщении управления гражданской защиты города говорится, что авария произошла на Цветочной улице в Уфе.
«Пострадали женщины 1963 и 1991 годов рождения. Обеих бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение, после оказания помощи они отпущены домой», — заявили в ведомстве.
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