В России 56-летний житель Нижегородской области Виктор Самохвалов "ожил" после нескольких суток пребывания в морге.
Мужчину госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но откачать так и не смогли. Тогда бездыханное тело Самохвалова доставили в районный морг, сообщает Экспресс Газета.
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Через трое суток мужчина очнулся и самостоятельно выбрался из холодильника.
«Я почувствовал себя плохо, проблемы с сердцем были лет десять. Позвонил соседке, чтобы пришла помочь, открыл дверь, пытался вызвать скорую. Потом ничего не помню. Очнулся, страшный холод. Это был настоящий ужас. Когда я выбрался и вышел к санитарам, чуть не напугал их», — рассказал Самохвалов.
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