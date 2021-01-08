Как сообщают российские СМИ, мужчина самостоятельно выбрался из холодильника и вышел к санитарам.

В России 56-летний житель Нижегородской области Виктор Самохвалов "ожил" после нескольких суток пребывания в морге.

Мужчину госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но откачать так и не смогли. Тогда бездыханное тело Самохвалова доставили в районный морг, сообщает Экспресс Газета.

Читайте также"Приглашаем в "Одноклассники": россияне предложили Трампу перейти на российские соцсети

Через трое суток мужчина очнулся и самостоятельно выбрался из холодильника.

«Я почувствовал себя плохо, проблемы с сердцем были лет десять. Позвонил соседке, чтобы пришла помочь, открыл дверь, пытался вызвать скорую. Потом ничего не помню. Очнулся, страшный холод. Это был настоящий ужас. Когда я выбрался и вышел к санитарам, чуть не напугал их», — рассказал Самохвалов.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН