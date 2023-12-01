В Минобороны РФ уверяют, что увеличение призыва граждан на срочную военную службу и проведение мобилизации "не предусмотрено".

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ до 2 209 130. При этом 1 320 000 человек из этого числа – военные.

В Министерстве обороны страны-агрессора отметили, что в соответствии с указом Путина от 29 ноября 2023 г. предельная численность ВС РФ увеличена на 170 тыс. военнослужащих.

При этом в оборонном ведомстве уверяют, что планы Путина реализуються за счет граждан, "изъявляющих желание проходить военную службу по контракту". Отмечается, что существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу или проведения мобилизации якобы не предусмотрено.

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В то же время причины такого шага в Минобороны РФ обосновали "ростом угроз для России". Увеличение численности войск там назвали "адекватной реакцией на агрессивную деятельность НАТО".

"Увеличение штатной численности вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением "специальной военной операции" и продолжающимся расширением НАТО. Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений. Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию. В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО".

Война РФ против Украины: другие шаги Кремля

Помимо увеличения численности войск, на днях в РФ существенно увеличили расходы на войну. В 2024 году российские власти решили направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса. Такое увеличение фиксируется впервые с советских времен.

Известно, что доля военных расходов в бюджете составит 29,5%. За год по статье "Национальная оборона" потратят 10,775 трлн рублей, что превышает расходы 2023 года на 70%.

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