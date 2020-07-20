В ухе у россиянина поселилась улитка

Дискомфорт в ухе мужчина почувствовал после того, как искупал собаку.

Врачи в городе Ишим Тюменской области вытащили из уха пациента улитку.

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За помощью мужчина обратился к медикам. Он жаловался на заложенность и чувство шевеления в ухе, сообщает РИА Новости.

Пациент сразу предположил, что там может быть насекомое, и, как выяснилось, не ошибся: в слуховом проходе находилась живая улитка-прудовик размером меньше сантиметра.

Пациент рассказал, что в этот день купал в водоеме собаку, однако сам в воду не заходил. Дискомфорт в ухе появился, когда собака отряхнулась после купания. Дома очистить ушную раковину не получилось, тогда мужчина обратился в больницу, где и вытащили улитку.

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