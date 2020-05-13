В России собака бегала по двору с головой мужчины в зубах

Животное заметил местный житель и вызвал полицию.

В военном поселке Лупче-Савино-2 Мурманской области собака бегала по двору с головой человека в зубах.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Погибший мужчина ушел из дома 7 мая после ссоры с женой и пропал. Она заявила об исчезновении супруга вечером того же дня. Поисками пропавшего занялся отряд «МурманСпас».

13 мая житель поселка во время прогулки во дворе дома увидел, как навстречу ему в сторону детской площадки бежит собака с головой пропавшего. Сельчанин вызвал полицию.

В региональном управлении Следственного комитета изданию пояснили, что туловище мужчины нашли в лесополосе. На его теле обнаружено множество рваных ран, указывающих на укусы животных. Рядом с телом нашли собачьи следы.

На данный момент устанавливается причина смерти.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля утром в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором была отрезанная голова человека. Впоследствии в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме он проживал вместе со своей сестрой и ее дочерью. В конце-концов полиция установила, что женщина убила свою собственную дочь.