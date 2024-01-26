Продуктовые полки пустуют в большинстве магазинов.

Жители Самары, крупнейшего города среднего Поволжья и пятого по численности населения России, столкнулись с исчезновением продуктов с полок магазинов, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что с 20 января потребители жалуются на отсутствие куриного мяса, яиц, фруктов и овощей в супермаркетах. Ретейлеры объясняют дефицит на популярные продукты сложными погодными условиями, сложившимися в регионе в конце прошлой недели, и обещают наладить поставки на следующей.

По состоянию на утро 26 января продуктовые полки по-прежнему пустуют в большинстве магазинов. Хотя последствия снегопада, накрывшего Самарскую область в субботу, 20 января, уже устранены.

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Поставщики объясняют, что товары начали поступать из распределительных центров, однако не везде была возможность оперативно их выгрузить из-за проблем с расчисткой подъездных путей, пишет издание.

В то же время курятина начала исчезать из магазинов в российских регионах с начала года. С пустыми полками столкнулись, в частности, жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска. Крупнейшая розничная сеть Х5 объяснила это перебоями с доставкой из-за аномальной погоды.

В прошлом году курица оказалась одним из наиболее подорожавших товаров: рост цен составил 27,7% с начала года по 25 декабря.

Проблемы с экономикой в РФ

Ранее УНИАН писал, что дефицит яиц и рост цен на этот продукт в РФ отражает влияние войны на российскую экономику. Граждане России были вынуждены стоять в очередях, напоминающих советские времена. Президент Владимир Путин публично извинился, возложив ответственность за яичный шок на правительство. А владелец птицефабрики, известный как "яичный король", пережил покушение на убийство.

Причем экономические санкции против РФ со временем набирают силы, их действие начинают ощущать рядовые россияне. До войны Россия импортировала большинство своих ключевых товаров, и параллельные рынки не могут компенсировать потерю поставок с начала 2022 года.

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