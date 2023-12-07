Со временем Россия начала страдать от ограничений, учитывая изоляцию от самых богатых и современных экономик мира.

Экономические санкции против РФ со временем набирают силы, их действие начинают ощущать рядовые россияне. Почти после двух лет полномасштабной войны последствия западных санкций в сочетании с растущими расходами наконец начинают причинять неудобства гражданам России, пишет The Atlantic.

Журналисты отмечают, что сразу после вторжения в Украину, когда США, Евросоюз и другие страны решили отключить Россию от глобальных финансовых и торговых сетей, на Западе надеялись, что экономика РФ быстро погибнет, но этого не произошло. В этом году Москва увеличила доходы, а ВВП вырос на 2%.

"Рост мировых цен на нефть позволил Путину избежать повышения налогов для физических лиц, одновременно увеличивая сборы для экспортеров и вводя единовременный налог на доходы компаний. Внешнеторговый баланс России, хоть и снизился по сравнению с прошлым годом, все еще остается положительным, несмотря на санкции Запада", – пишет издание.

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Однако со временем Россия начала страдать, учитывая изоляцию от самых богатых и современных экономик мира, которые поддерживали российское государство и общество до 2022 года. Помогало два фактора, в частности, поступления от нефти и газа, составляющие почти половину государственного бюджета. Второй – импортные товары, которые крайне нужны российским предприятиям, в частности, военной отрасли.

СМИ подчеркивает, что указанные потоки невозможно полностью перекрыть, но они сужены. Нефть продолжает приносить миллиарды долларов, но Китай и Индия покупают российские ресурсы со значительными скидками. Также Россия потеряла доход от продажи природного газа.

До войны Россия импортировала большинство ключевых товаров, а параллельные рынки не могут компенсировать потерю поставок с начала 2022 года.

По словам журналистов, прямые последствия войны и финансовое расточительство становятся все более очевидными. Расходы на оборону в РФ планируют удвоить в следующем году. Так, Кремль был вынужден изъять 38 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния.

Чтобы побороть 7-процентную инфляцию и укрепить курс рубля, который в начале этого года упал до рекордно низкого уровня в 100 рублей за доллар, центральный банк повысил процентную ставку до 15%, что еще больше снизило экономическую активность.

Кроме того, у российских потребителей вскоре могут возникнуть проблемы с расходованием денег на собственные нужды. Глава центробанка Эльвира Набиуллина пожаловалась на "несостоятельность" отечественных производителей удовлетворить потребительский спрос. Впервые с 1990-х годов де-факто контроль над ценами привел к нехватке бензина и дизтоплива в конце лета и начале осени.

"Набиуллина также предупредила о резком дефиците рабочей силы. Триллионы рублей, которые Кремль вливает в военно-промышленный комплекс, не могут компенсировать нехватку образованных кадров после того, как сотни тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет покинули страну, спасаясь от призыва", – добавляют журналисты.

Санкции против России

Ранее УНИАН писал, что усилия западных стран, направленные на ограничение доходов России от нефти, фактически провалились. Все из-за того, что существует много возможностей для обхода санкций.

1 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против трех компаний и трех нефтяных танкеров, перевозивших российскую нефть выше ценового предела в 60 долларов за баррель. Санкции касались двух компаний из ОАЭ и одной – из Либерии.

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