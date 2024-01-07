Кризис в российском птицеводстве нарастает уже несколько месяцев.

В России на фоне санкций продолжает разрушаться экономическая система, одним из проявлений чего с недавних пор стал периодический дефицит курятины в магазинах. Чтобы оправдаться, российские ритейлеры и чиновники выдумывают нелепые причины, почему с полок пропало мясо птицы.

Так, с дефицитом самого доступного мяса столкнулись жители целого ряда регионов России – в частности, Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска. Крупнейшая в России розничная сеть Х5, владеющая сетями магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" обвинила во всем плохую погоду.

"В первые дни Нового года в некоторых регионах России были задержки поставок охлажденной птицы в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов. Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов", – заявили изданию РБК в пресс-службе X5 Group.

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А в пресс-службе правительства Свердловской области считают, что в дефиците куриного мяса виновата вовсе не погода, а внезапно наступивше праздники, из-за которых спрос на курятину якобы упал, поэтому ее и перестали завозить в магазины

"Производители продукции из мяса птицы в Свердловской области работают стабильно. Поставки, в том числе в крупные торговые сети, осуществляются по графику, а их объем корректируется с учетом потребительской активности. В период длинных январских выходных она традиционно ниже, чем в иные дни. Скоропортящиеся продукты завозят в магазины в таком количестве, чтобы они были раскуплены в период срока хранения", — заявили чиновники.

Проблемы в российском птицеводстве

В последние несколько месяцев в России начали стремительно дорожать продукты птицеводства – куриное мясо и яйца. Пытаясь бороться с этим, российские власти запрещают предпринимателям повышать цены, что приводит к локальным дефицитам и ажиотажному спросу.

Из-за европейских санкций российское птицеводство столкнулось с системными проблемами, поэтому решить проблему Россия не может. Чтобы не вызывать раздражение населения дефицитом привычных продуктов, правительство РФ решило упростить импорт яиц из Турции.

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