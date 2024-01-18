За стремительным ростом цен на яйца стоит ряд факторов, свидетельствующих о неурядицах в экономике.

Дефицит яиц и рост цен на этот продукт в РФ отражает влияние войны на российскую экономику. Граждане России были вынуждены стоять в очередях, напоминающих советские времена. Президент Владимир Путин публично извинился, возложив ответственность за яичный шок на правительство. А владелец птицефабрики, известный как" яичный король", пережил покушение на убийство, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что за стремительным ростом цен – примерно на 60% в годовом измерении – стоит ряд факторов, свидетельствующих о неурядицах в экономике. Так, санкции нанесли ущерб отрасли птицеводства, разорвав цепи поставок оборудования. Слабый рубль сделал импорт кормов и ветпрепаратов дороже, также ощущается дефицит рабочей силы. Рост государственных расходов привел к повышению заработной платы, что увеличило спрос на продукты питания и другие товары.

"Все это делает яичный шок проявлением дисбаланса, формирующегося в военной экономике России. В прошлом году страна превзошла ожидания, зафиксировав приличный рост, поскольку Москва увеличила военное производство и раздавала субсидированные кредиты потребителям и бизнесу. Однако такая масштабная поддержка привела к перегреву экономики", – заявляют авторы.

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Как следствие, годовая инфляция в 2023 году составила 7,4%, что почти вдвое превысило цель центрального банка, а правительственные ипотечные программы способствовали раздуванию жилищного пузыря. Теперь экономисты ожидают, что рост замедлится, поскольку центральный банк повышает процентные ставки, а санкции продолжают действовать.

"Поскольку война в Украине продолжается уже третий год, яичный кризис демонстрирует, как Россия пытается сбалансировать противоречивые экономические императивы – финансирование войны, успокоение народного недовольства и удержание экономики в равновесии, в том числе с помощью стабильных цен", – говорится в статье.

Указано, что инфляция вызывает все большее беспокойство у Путина накануне выборов. Зато избирателям напомнили о дефиците продуктов питания советских времен.

По словам экономиста Oxford Economics Татьяны Орловой, яйца составляют относительно небольшую часть потребительской корзины, но люди, как правило, замечают резкий рост цен. В свою очередь это может усилить инфляционные ожидания. А этим уже обеспокоены в ЦБ РФ.

Эксперты прогнозируют, что яичная инфляция вскоре стабилизируется, но цены останутся высокими. Опыт других стран, в частности, США, показал, что после значительного роста цен потребительские настроения продолжают страдать еще долго после стабилизации инфляции. Отмечается, что россияне еще долго будут расплачиваться за последствия изоляции из собственного кармана.

Проблемы экономики РФ

Ранее УНИАН писал, что российская экономика опасно перегревается. По состоянию на окончание второго года полномасштабной войны потребительские цены в России растут, даже несмотря на то, что инфляция в других странах ослабляется.

В то же время, чтобы успокоить уставшее от войны население, Россия выдала своим гражданам миллиарды долларов дешевых кредитов на покупку нового жилья. Эти деньги сейчас создают неожиданную проблему для экономики– "быстро растущий жилищный пузырь".

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