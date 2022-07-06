Председатель российской Госдумы дал совет народным избранникам насчет отпусков.

Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин "направил" российских депутатов в самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Володин в эфире пропагандисткого телеканала "Звезда" предложил народным избранникам России во время отпуска летом отправиться в квазиреспублики.

"Там (в "ЛДНР" - Ред.) более миллиона граждан РФ, это исполнение своих депутатских обязанностей", - заявил спикер.

Напомним, в 2014 году Россия захватила украинский Крым, а потом вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и поддержала боевиков, которые на части территории этих регионов объявили о создании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Позже - рано утром 24 февраля, российские войска решились на полномасштабное вторжение в Украину. Кремль назвал действия своих войск "спецоперацией" для "денацификации" и "демилитаризации" украинского государства.

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что конечная цель войны в Украине - "защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России".

Стоит отметить, что только в одном Мариуполе Донецкой области из-за действий оккупантов погибли более 20 тысяч человек, было разрушено много домов, и началась медицинская катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости: