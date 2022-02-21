Глава Комитета ВР по внешней политике Мережко уверен, что Путин "сознательно сделал политический спектакль" вокруг признания "ЛДНР".

Реакция Верховной Рады Украины в случае признания Россией так называемых "ЛДНР" будет "чрезвычайно быстрой".

Об этом в комментарии УНИАН сказал председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, отвечая на вопрос относительно действий украинского парламента в случае признания Россией так называемых "ЛДНР".

"Как только будет сделан последний неотвратимый шаг со стороны Путина, как только он официально признает, то я вас уверяю, что реакция Рады будет чрезвычайно быстрой. То есть, здесь будет принято соответствующее постановление... Сразу, как только Путин сделает этот шаг, сразу будет реакция и со стороны МИД, и со стороны Верховной Рады", - отметил Мережко.

Мережко называет "очень опасным" возможное признание Россией так называемых "ЛДНР".

"На сегодня, сейчас, это, скорее, такой элемент шантажа. Потому что Путин сознательно сделал из этого политический спектакль", - сказал Мережко.

Он добавил, что президент России Владимир Путин "неслучайно" взял паузу между заседанием СБ РФ и объявлением о решении касательно признания "ЛДНР".

"Я могу представить, как ему сейчас звонят в шоке и канцлер Германии, и президент Франции Макрон, и пытаются убедить его не делать этого, не признавать. И это такой шантаж на сегодня. То есть, он может принять неожиданное решение. Несмотря на обращение Госдумы, несмотря на мнение практически всех членов его Совета национальной безопасности, он может не признать. То есть, это еще не окончательно. Но большинство все-таки шансов на то, что он все-таки признает "ДНР"/"ЛНР", - отметил депутат.

Мережко подчеркнул, что это "очень опасно".

"Во-первых, это ставит полный крест на Минском процессе и на Минских договоренностях. То есть Россия официально выходит из Минских договоренностей, и нарушив их... Во-вторых, это только часть этих проблем", - сказал он.

Депутат пояснил, что "возникает вопрос признания границ".

"В каких границах Россия пытается признать"ДНР"/"ЛНР", - отметил Мережко.

Кроме того, добавил он, "уже началась опасная риторика, речь идет о защите граждан России, которых там сотни тысяч, согласно заявлению России".

"Они уже начинают врать, говорить о "геноциде" народа Донбасса или как-то так. То есть, они интенсивно ищут повод. Я опасаюсь того, что это может быть первым шагом к не только захвату большей территории, скажем, Донецкой и Луганской областей, но это может быть следующим шагом для более масштабной военной операции, которая выходит за пределы, за границы ОРДЛО. Это наиболее опасная вещь для нас", - сказал глава комитета.

Он добавил, что под видом "миротворцев" туда могут быть введены российские войска, которые "могут продолжить военную операцию". "Это может превратиться в плацдарм для более широкой военной операции. В этом самая большая опасность, мне кажется", - отметил Мережко.

Депутат также отметил, что если Путин признает "ДНР"/"ЛНР", то "Запад должен сразу включить весь механизм санкций против России". "Только это может остановить... захват большей территории", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Ранее сегодня главарь "ДНР" Денис Пушилин обращался к Президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Сайт Кремля сообщил, что президент РФ Владимир Путин во время телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил о намерении подписать указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

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