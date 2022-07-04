Жители оккупированного Мариуполя умирают из-за нехватки лекарств.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"Жители оккупированного Мариуполя умирают из-за нехватки лекарств. В городе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами с щитовидной железой", - говорится в сообщении.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, эти люди находятся в зоне риска и не могут ждать, когда оккупанты доставят медикаменты, поэтому их жизнь под угрозой.
Он напомнил, что более 2 месяцев российские захватчики и их пособники - самопровозглашенная власть Мариуполя - блокируют нормальный доступ мариупольцев к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментов.
"Вчера здоровому спортсмену - 2 метра роста и 120 кг веса - ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий, у него случился инсулиновый кризис. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и надлежащего медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не единичный случай. Вместо качественного лечения с препаратами - ампутация конечностей. "Быстрые решения", которые калечат и убивают мариупольцев", - рассказал Бойченко.
Он призвал международное сообщество дать оценку гуманитарной катастрофе в городе и геноциду его жителей.
В Мариуполе не осталось врачей, об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. Сегодня они отправлены домой. Собственных мариупольских врачей не было и до того", - отметил он.
Андрющенко констатировал, что с сегодняшнего дня медицинскую помощь в Мариуполе получить невозможно.
Ранее сообщалось, что с начала масштабного вторжения РФ в Украину, которое стартовало рано утром 24 февраля, в Мариуполе из-за оккупантов погибли более 20 тысяч человек.
В начале июля стало известно, что в городе найдена еще одна братская могила, в которой находятся более ста тел.