С сегодняшнего дня в Мариуполе невозможно получить медицинскую помощь.

Жители оккупированного Мариуполя умирают из-за нехватки лекарств.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Жители оккупированного Мариуполя умирают из-за нехватки лекарств. В городе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами с щитовидной железой", - говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, эти люди находятся в зоне риска и не могут ждать, когда оккупанты доставят медикаменты, поэтому их жизнь под угрозой.

Он напомнил, что более 2 месяцев российские захватчики и их пособники - самопровозглашенная власть Мариуполя - блокируют нормальный доступ мариупольцев к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментов.

"Вчера здоровому спортсмену - 2 метра роста и 120 кг веса - ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий, у него случился инсулиновый кризис. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и надлежащего медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не единичный случай. Вместо качественного лечения с препаратами - ампутация конечностей. "Быстрые решения", которые калечат и убивают мариупольцев", - рассказал Бойченко.

Он призвал международное сообщество дать оценку гуманитарной катастрофе в городе и геноциду его жителей.

В Мариуполе не осталось врачей, об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. Сегодня они отправлены домой. Собственных мариупольских врачей не было и до того", - отметил он.

Андрющенко констатировал, что с сегодняшнего дня медицинскую помощь в Мариуполе получить невозможно.

Ранее сообщалось, что с начала масштабного вторжения РФ в Украину, которое стартовало рано утром 24 февраля, в Мариуполе из-за оккупантов погибли более 20 тысяч человек.

В начале июля стало известно, что в городе найдена еще одна братская могила, в которой находятся более ста тел.

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