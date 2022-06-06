Злоумышленник матерился при ребенке, узнали журналисты.

В России мужчина в тамбуре электрички пристал к мальчику из-за того то, что лямки его рюкзака были в цветах флага Украины - сине-желтые.

Мужчина в подмосковной электричке матерился при мальчике, снял с него рюкзак и бросил на пол, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram.

На видео видно, что ребенок стоял в углу у двери, когда на него "наезжал" мужчина.

"Это что, Украина? Снимай, эти п*****сы, б**дь, не должны нам это давать", - говорил злоумышленник ребенку.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию и не объявляли войну, а назвали свои действия "спецоперацией", в частности для "денацификации" граждан соседнего государства.

Сперва противник бомбил военные объекты, а затем атаковал и жилище мирных людей. По официальным данным, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

В РФ жестко притесняют людей, которые выступают против войны и поддерживают Украину.

В конце мая в одной из школ российской Республики Дагестан во время последнего звонка ученица выступила против войны в Украине и назвали президента РФ Владимира Путина "чертом". Позже стало известно, что на девушку составили протокол за "дискредитацию" армии России. Также школьницу и ее мать заставили извиниться за слова о главе страны.

Вас также могут заинтересовать новости: