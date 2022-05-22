В дагестанской школе призвали дать свободу Украине.

В одной из школ Республики Дагестан (входит в состав Российской Федерации) во время последнего звонка выступили против войны в Украине и назвали российского президента Владимира Путина "чертом".

Во время мероприятия кто-то из пришедших на праздник выкрикнул: "Нет войне, свободу Украине, Путин - черт", свидетельствует видео, которое в Telegram опубликовал канал NEXTA Live.

После таких заявлений прозвучали аплодисменты.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в нашу страну.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал действия в украинском государстве "спецоперацией", целью которой является, в частности, "денацификация" украинцев.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей ряда населенных пунктов. По данным властей Украины, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

В апреле президент Владимир Зеленский говорил, что в Украине РФ потеряла больше бойцов, чем СССР на протяжении 10 лет войны в Афганистане.

В ряде городов россияне пытались протестовать против войны с Украиной, однако с немногочисленными активистами жестоко разбирались силовики.

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