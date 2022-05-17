Поставщики пользуются ситуацией повышенного спроса.

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину в РФ подорожала сантехника.

Об этом сообщает российское издание "РБК".

Так, с февраля по апрель смесители, раковины и унитазы эконом-класса подорожали в среднем на 20-70% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Позиции премиум-класса выросли в цене на 5-25%.

Рост цен на душевые кабины эконом-класса составил 30-70%, на аксессуары для санузлов — до 40%. В 2021 году за тот же период времени рост цен составлял лишь 5-10%.

Причина подорожания в том, что на фоне ухода европейских брендов китайские и турецкие поставщики "пользуются ситуацией повышенного спроса и поднимают стоимость своих изделий".

Ранее женщины, пережившие оккупацию в Черниговской области, рассказали, что для некоторых российских оккупантов настоящим шоком стало увидеть унитаз. Захватчики расспрашивали людей, что это за чудо, а потом забрали унитазы с собой, когда убегали от ВСУ.

Напомним, в РФ запрещают митинги из-за роста цен, поскольку это вредит имиджу войны против Украины, которую россияне называют "спецоперацией".

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