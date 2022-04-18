Примечательно, что сам унитаз был чист и, похоже, оккупантами не использовался.

Жительница Гостомеля вернулась в свою квартиру после освобождения города от российских оккупантов и поделилась впечатлениями от того, что увидела в доме.

На отснятом видео женщина рассказала, что застала квартиру в ужасном состоянии. Россияне забросали мусором комнаты, а на балконе, вероятно, устроили импровизированный туалет. Примечательно, что сам унитаз чист и, похоже, рашистами не использовался.

Владелица квартиры обратила внимание на целые окна, хотя в городе шли активные боевые действия с первого же дня российского вторжения.

Двери всех квартир на этаже оккупанты вскрыли.

Покидая чужое жилище, русские оставили записку: "Мы не хотели этого...". В то же время на стене сделали другую надпись фломастером: "Сало Укроине, Героям Сало".

С собой россияне не успели забрать награбленное: в доме оставили много мобильных телефонов, одежду, флешки.

Война России против Украины: новые данные

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля. Однако после провала в наступлении на Киев была вынуждена отступать к Беларуси.

Сейчас оккупанты планируют еще один штурм - востока Украины и выхода на пределы всей Луганской и Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются в этом регионе с начала полномасштабной войны.

Самой тяжелой ситуация остается в Мариуполе. Оккупанты окружили город и делают неудачные попытки атак на "Азовсталь".

При этом продолжается террор тамошнего населения: людей пытают, убивают, сжигают в мобильных крематориях с целью сокрытия доказательств преступлений, а также депортируют в фильтрационные лагеря в России.

Защитники мужественно сдерживают попытки врага прорваться в Харьков.

За время полномасштабной войны с Россией в боях с ВСУ уничтожено более 20 300 оккупантов, в то же время, по словам Зеленского, 3 тысячи украинских защитников полегли на поле боя.

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