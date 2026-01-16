До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны из-за лопнувших труб, - эксперт

Оперативно восстановить подачу тепла в дома, где замерзшей водой порвало трубы, уже не удастся.

Около 100–150 тысяч киевлян, в домах которых из-за мороза лопнули трубы, скорее всего останутся без отопления до весны. Об этом в комментарии Вечер.LIVE заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он пояснил, что для восстановления внутридомовой системы труб необходимо провести полный технический аудит и составить проектно-сметную документацию. А таких домов в Киеве от 50 до 100. Затем нужно найти подрядчиков через систему Prozorro. И это не говоря о времени на собственно сами ремонтные работы.

Кроме того, перед подачей воды в систему отопления нужно убедиться, что в самих квартирах трубы уцелели. А, как отметил Попенко, в некоторых квартирах сейчас никто не живет, поэтому нет возможности проверить состояние батарей там.

По оценке эксперта, даже при оптимистичном сценарии полностью отремонтировать внутридомовые системы во всех пострадавших многоэтажках можно будет за 8–10 месяцев.

"Если там небольшой прорыв трубы где-то в коридоре, то возможно их заменят [сразу]. Но большинство этих домов, это как минимум 100-150 тысяч киевлян, будут без тепла, и им нужно искать какое-то маневровое жилье, где они смогут быть этой зимой", – считает Попенко.

Проблемы с отоплением в Киеве

Как писал УНИАН, после массированной атаки РФ на Киев многие дома в столице остаются без отопления из-за длительных отключений электроэнергии, что приводит к замерзанию воды в трубах и их разрывам. Жители сообщают о льде на окнах, "взрывах" старых труб, расколотых батареях и температуре в квартирах до 0 °C, а также об отсутствии света и горячей воды по 20 часов в сутки.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что после массированного российского обстрела Киева теплоэлектроцентрали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вряд ли смогут работать на полную мощность как минимум до конца этого отопительного сезона, хотя частичное возобновление их работы возможно.

