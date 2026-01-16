Битва за украинское небо близка к перелому: Forbes указал на ключевой показатель

"Шахедный" террор вскоре может уйти в прошлое, если текущие тенденции сохранятся.

Россиянам удалось нарастить производство "Шахедов" в достаточном количестве, чтобы стабильно прорываться через украинскую ПВО и атаковать критическую коммунальную инфраструктуру в тылу. Однако вскоре ситуация может измениться, поскольку Украина быстро масштабирует производство дронов-перехватчиков, пишет Forbes.

Автор публикации отмечает, что применение "Шахедов" выросло с 2000 в месяц в декабре 2024 года до более 5000 в декабре 2025 года. Такая интенсивность атак быстро истощает украинскую противовоздушную оборону, которая в значительной степени полагается на дефицитные зенитные ракеты даже для борьбы с "Шахедами".

При этом эффективность мобильных огневых групп оказалась ограниченной из-за малой дистанции перехвата. Именно поэтому Украина пытается масштабировать производство дронов-перехватчиков, которые дешевле ракет и действуют на большее расстояние, чем наземные огневые группы.

Как пишет Forbes, сегодня в Украине производят несколько типов таких дронов (Sting, Surveyor/Merops, Техно-Тарас, Hunter, Салют, Bayonet и другие). Небольшой перехватчик, стоимостью от 3 до 5 тысяч долларов, может уничтожить 180-килограммовый "Шахед" с расстояния примерно 20 км. Однако на практике есть свои особенности.

Ключевой момент заключается в том, что на каждую цель нужно запустить 2-3 перехватчика: чтобы гарантированно уничтожить угрозу, если первый дрон промахнется. То есть, если Россия запускает 5000 "Шахедов" в месяц, Украине нужно не менее 10 000 - 15 000 дронов-перехватчиков.

"Несколько месяцев назад эта цифра казалась невозможной, но производство резко выросло. Согласно официальным данным, по состоянию на январь Украина производит 45 000 перехватчиков в месяц. В значительной степени это, вероятно, происходит благодаря поддержке союзников, как вот 2 миллиарда евро на создание беспилотников, обещанные ЕС в сентябре в ответ на срочные запросы", – пишет Forbes.

Это уже сказывается на работе украинской ПВО. 12 января президент Зеленский заявил, что беспилотники-перехватчики уничтожили 64 из 89 беспилотников, сбитых предыдущей ночью. То есть на дроны-перехватчики приходится уже 72% сбитых "Шахедов".

"Похоже, что в течение последних двух недель наблюдается стабильный рост уровня перехватов, хотя еще рано определять, является ли это определенной тенденцией. Впереди Украину ждут холода и остаток суровой зимы. Но дроны собственного производства, созданные при иностранной помощи, могут помочь им дожить до весны", – резюмирует автор публикации.

Война в Украине: холод как оружие

Как писал УНИАН, заместитель редактора журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз считает, что Кремль сознательно использует зиму как инструмент давления, чтобы спровоцировать новую волну украинских беженцев и заставить Европу искать политическое завершение войны на условиях России.

Уже фиксируется рост пересечения границы, а Германия, Польша, Чехия и другие страны готовятся к возможному наплыву людей, одновременно сокращая социальную поддержку из-за внутреннего политического давления. Журналист подчеркивает, что хотя стратегия Путина цинична, она может оказаться эффективной, усиливая гуманитарный кризис и политическую напряженность в Европе.

