Общие потери российской армии по состоянию на утро, 20 июля, пересекли отметку в 240 тысяч оккупантов.

Украинские военные за минувшие сутки, 19 июля, ликвидировали еще 530 российских захватчиков. Также было уничтожено более сотни единиц различной военной техники врага.

Таким образом, общие потери среди личного состава российской армии по состоянию на утро 20 июля достигли 240 тысяч 10 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, защитники Украины за время полномасштабного вторжения уже уничтожили:

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4129 вражеских танков (+6 за минувшие сутки);

8065 боевых бронированных машин (+6);

4592 артиллерийских системы (+19);

692 реактивных системы залпового огня (+3);

433 средства противовоздушной обороны (+3);

7134 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+29);

685 единиц специальной техники (+2).

Кроме этого, за прошедшие сутки было уничтожено 33 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего - 3918). До своих целей не долетели 14 крылатых ракет (всего сбито 1293).

Также с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день россияне потеряли 18 кораблей и катеров, 310 вертолетов и 315 самолетов.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинская военная авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения живой силы российских захватчиков. В свою очередь, артиллеристы и ракетные войска ВСУ поразили склад боеприпасов россиян, четыре района сосредоточения вооружения, живой силы и военной техники. Также поражено 11 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях.

Кроме этого в Генштабе рассказали, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях фронта, где за прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

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