Командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил, что постарается как можно скорее освободить Бахмут.

Сейчас созданы все условия для возвращения города Бахмут Донецкой области под контроль Киева, российские захватчики находятся в полуокружении.

Сейчас украинские воины перешли к активным контрнаступательным действиям, чтобы улучшить тактическое положение и охват Бахмута с флангов и создания таким образом условий для взятия его в окружение, рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью, сообщает "BBC News Україна".

"...я считаю, что это была большая ошибка "Вагнера", когда он полностью залез в Бахмут, понес, можно сказать, бешеные потери в личном составе. Фактически они потеряли боеспособность. В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями", - заявил собеседник.

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Генерал-полковник отметил, что постарается как можно скорее отвоевать город. "...вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться", - сказал Сырский.

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Украинские воины героически очень длительное время защищали Бахмут и нанесли огромные потери российским захватчикам, в том числе частной военной компании "Вагнер".

В конце мая главарь наемников Евгений Пригожин заявил, что Бахмут полностью захвачен. В Минобороны Украины потом сообщили, что в городе наши воины контролируют некоторые объекты.

Потом стало известно, что ВСУ пошли в контрнаступление, в частности, на Бахмутском направлении. Силы обороны Украины по состоянию на 10 июля на этом направлении освободили от россиян более 20 квадратных километров.

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