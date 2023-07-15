За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал позиции защитников, 14 из них зафиксированы в районе Марьинки.

Российские войска сосредоточенно вели наступления в районах Авдеевки и Марьинки, а на Мелитопольском и Бердянском направлениях находились в активной обороне. Под Марьинкой, на которую пришлось 90% от всех боестолкновений, захватчики забросали ВСУ "мясом" отрядов "Шторм-Z" - атаки отбиты.

Как поделился спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень 15 июля, на Бердянском и Мелитопольском направлениях продолжаются тяжелые бои. "Мы закрепляемся на достигнутых рубежах, проводим зачистку, разминирование и доразведку и наносим огневое поражение по противнику", - отметил Шершень.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал позиции защитников, 14 из них зафиксированы в районе Марьинки. В частности, на направлении Александровки "получили на орехи" отряды Z-Шторм. Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов.

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На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Первомайского - безуспешно. Нанес авиаудары Авдеевки и Первомайского.

Артиллерия сил Таврического направления в течение суток выполнила почти 1 300 огневых задач. В результате эффективного комплексного поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава. Военнослужащие росармии отказываются от выполнения боевых задач.

За минувшие сутки ликвидировано 55 оккупантов, ранено 156 оккупантов. Уничтожено 6 единиц военного вооружения, в том числе комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М (оптическое оборудование этого комплекса позволяет увидеть человека на расстоянии 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает технику на расстоянии до 8 км, людей - до 4 км). Уничтожены три склада боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ - что происходит на фронте

Силы обороны Украины ведут контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время РФ основные наступательные усилия сосредоточила на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, здесь продолжаются тяжелые бои.

В эти сутки украинские силы достигли частичного успеха на направлении Белая Гора - Андреевка, что к северо-западу от Бахмута. Под Бахмутом были уничтожены два танка, бронетранспортер, семь пушек, две самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", противотанковый ракетный комплекс и один беспилотник.

Ранее начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что во время последней атаки ВС РФ под Авдеевкой украинские войска не только отбили врага, но и вернули себе десятки метров ранее утраченных позиций.

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