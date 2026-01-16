Китайский истребитель J-15 имеет скрытую 'ДНК' российской армии

J-15 был создан на основе советского Су-33 и оптимизирован для авианосцев с системой STOBAR. Самолет страдал от постоянных недостатков, но теперь это изменилось.

Китай трансформирует свою военно-морскую мощь с помощью новых модификаций палубных истребителей J-15 "Летающая акула", оптимизированных для электромагнитных катапульт (CATOBAR) авианосца "Фуцзянь".

Как пишет портал 19fortyfive, новый J-15T оснащен катапультными пусковыми штангами для более тяжелых топливных и оружейных нагрузок.

Еще более важным является двухместный J-15DT, вариант для радиоэлектронной борьбы, аналогичный американскому EA-18G Growler, предназначенный для подавления противовоздушной обороны противника.

Видео дня

Издание отметило, что эти модернизации сигнализируют о стратегическом сдвиге - Военно-морские силы (ВМС) армии Китая больше не просто экспериментируют с авианосцами, а активно создают полномасштабные силы, способные к высокотехнологичным конфликтам с равным по силе противником.

Модернизированные J-15, особенно версии J-15DT для операций на авианосцах, указывают не только на постепенные улучшения. Эти самолеты свидетельствуют о более масштабной трансформации: переходе Китая от операций на авианосцах с использованием систем STOBAR к операциям с использованием систем CATOBAR.

Портал отметил, что такое положение дел с семейством J-15 раскрывает амбиции Китая в отношении авианосцев и о том, насколько серьезно ВМС страны относятся к высокотехнологичным военно-морским операциям.

Характеристики J-15

J-15 - это большой двухдвигательный многоцелевой истребитель, способный базироваться на авианосцах, созданный на базе российского Су-33 и оптимизированный для военно-морских операций. Он имеет усиленные шасси и планер, складные крылья и посадочный крюк для посадки на авианосец.

Оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями с форсажной камерой, этот самолет делает акцент на дальности полета, полезной нагрузке и продолжительности полета, а не на маневренности. Его размеры и вес накладывают ограничения на взлетные характеристики авианосцев с трамплинами, что подталкивает Китай к переходу на операции CATOBAR.

Происхождение и проблемы J-15

J-15 был создан на основе советского Су-33, первоначально оптимизированного для авианосцев с системой STOBAR. Однако самолет страдал от постоянных недостатков: тяжелый планер и ограниченная полезная нагрузка при взлете с трамплина, а также сниженное топливо и продолжительность полета. Несмотря на модернизацию, совместимость с системой STOBAR ограничивала возможности самолета по выполнению ударных задач, сопровождению или ведению радиоэлектронной борьбы. Но система CATOBAR полностью меняет ситуацию.

Многоцелевой истребитель J-15T

J-15T является одноместным истребителем и, вероятно, оптимизирован для системы CATOBAR. К характерным особенностям относятся катапультная пусковая планка, усиление конструкции, радар с активной фазированной антенной решеткой (AESA) и модернизированная кабина. Вероятнее всего, самолет будет использоваться в качестве основного не-стелс-истребителя ВМС армии Китая, для защиты флота и сопровождения. J-15T представляет собой попытку Китая принять ограничения оригинального J-15, но максимально использовать его возможности в условиях CATOBAR (системы радиоэлектронной борьбы). Вероятно, это промежуточная платформа, а не конечная цель.

J-15DT/J-15DH и возможности РЭБ

J-15DT является наиболее важным новым вариантом. Выполняя роль, аналогичную американскому EA-18 G Growler ВМС США, J-15DT имеет двухместную тандемную кабину, контейнеры РЭБ на законцовках крыльев, несколько внешних контейнеров радиоэлектронной борьбы, снятие пушки и ИК-системы поиска и сопровождения, а также дополнительные антенны и модернизированный обтекатель радара. Система CATOBAR необходима для J-15DT, поскольку контейнеры РЭБ тяжелые, а миссии сопровождения требуют полного запаса топлива. Вероятные задачи включают в себя радиоэлектронную борьбу для сопровождения, дистанционную радиоэлектронную атаку и возможные удары по радиолокационным целям. Эти новые варианты РЭБ представляют собой количественный скачок для авиационных крыл ВМС Китая.

Издание отметило, что в стратегическом плане китайские ВМС больше не экспериментируют, а создают авианосные силы полного спектра. Сигналы ясны: инвестиции в РЭБ, внедрение CATOBAR и специализированные самолеты.

"Это указывает на планирование крупномасштабного конфликта с равными по силе противниками, а не просто на региональное запугивание. Расширение семейства J-15 показывает, что Китай готов принять промежуточные разработки, одновременно готовясь к будущему, ориентированному на малозаметность", - отметили аналитики портала.

Другие новости об оружии Китая

Чуть больше года назад в Китае заявили о создании прототипа реактивного самолета, который смог достичь гиперзвуковой скорости во время летных испытаний. Создатели утверждали, что прототип самолета с достаточно большим корпусом во время тестового полета достиг скорости 6,56 Маха (примерно 5033 миль в час).

Результаты испытательного полета долгое время держались в тайне из-за секретности проекта.

Вас также могут заинтересовать новости: