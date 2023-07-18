Украинским войскам было предложено использовать новое оборудование и тактику.

США все еще считают, что быстрый прорыв оборонных рубежей оккупантов имеет первостепенное значения для успеха украинского контрнаступления. Но ВСУ, несмотря на предоставленное Западом инженерное оборудования, сталкиваются с новыми вызовами - не только минными полями, но и БПЛА россиян, а также людским ресурсом у РФ.

Как пишет The Washington Post, ситуация на фронте в США оценивают как "чрезвычайно сложную", признаваясь, что недооценивали интенсивность боев.

Первые недели, как утверждается, ВСУ понесли большие потери в бронетехнике из-за мощнейшего сопротивления российской артиллерии, потому Вашингтон посоветовал Киеву скорректировать тактику наступления.

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Бывший офицер морской пехоты, эксперт Исследовательского института внешней политики Роб Ли в комментарии WP сказал, что тактика Украины может минимизировать потери, но она сопряжена с компромиссами.

"Пехотное продвижение, скорее всего, уменьшит их истощение. Но это означает, что продвижение будет медленнее и у вас будет меньше возможностей для быстрого прорыва", - объяснил эксперт.

Высокопоставленный сотрудник Объединенного штаба вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас А. Симс отметил, что украинским войскам было предложено использовать новое оборудование и тактику. "И поэтому там, где они освобождают сотни метров в день, может быть, километр в день в некоторых местах, они делают это с большими затратами с точки зрения усилий. Это тяжелая война. Это действительно труднопроходимая местность, все под огнем, и действительно, если учесть все это, это довольно примечательно", - сказал он.

Вместе с тем, в США до сих пор утверждают, что западная авиация не принесет большой пользы в нынешнем бою из-за мощной системы противовоздушной обороны России. Хотя Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее утверждал обратное.

В итоге США ожидают, что Украина прорвется через минные поля и приблизится к основным линиям обороны России. Но украинские силы "должны быть осторожными и расчетливыми, используя всю свою артиллерию". Высокопоставленный представитель Минобороны подытожил: "Запад делает все правильно (об объемах помощи Украине - УНИАН), только с опозданием всего на шесть месяцев".

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Силы обороны Украины достигли успехов в наступлении на двух направлениях южной части фронта. Украинские солдаты смогли продвинуться на направлениях Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное.

При этом, как подчеркнул генерал Александр Сырский, быстрый успех украинского контрнаступления в текущих реалиях "практически невозможен".

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