Администрация Трампа думает над созданием 'Совета мира' для Украины, - FT

Его задача - гарантировать выполнение будущего мирного плана и следить за его соблюдением.

Администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что "Совет мира" - часть мирного плана для сектора Газа, согласованного при посредничестве американского лидера. Этот орган, председателем которого должен стать сам Трамп, должен координировать управление палестинским анклавом в будущем.

Как сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, который принимает участие в переговорах с США, создание "Совета мира" для Украины (его также должен возглавлять американский президент) - "важная часть предложений, призванных закончить российскую войну".

Утверждается, что в совет должны войти представители Украины, Европы, НАТО и России, и его задача - гарантировать выполнение будущего мирного плана и следить за его соблюдением. В статье сказано:

"Пока нет никаких признаков, что Россия готова согласиться - или даже просто серьезно обсуждать - мирный план из 20 пунктов, согласованный США, Украиной и ее западными союзниками. Москва настаивает на территориальных уступках со стороны Украины, в Киеве считают эти требования неприемлемыми".

Отмечается, что в администрации Трампа рассматривают идею применения схемы с "Советом мира" и для окончания других конфликтов, в том числе в Украине и Венесуэле.

По данным FT, этот план может быть представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится на следующей неделе.

Мирный план США - последние новости

Владимир Зеленский заявил, что Украина "очень хорошо поработала" с США с точки зрения мирных переговоров. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о том, что якобы Украина задерживает процесс переговоров.

В то же время президент добавил, что украинская делегация отправилась в США на переговоры. По словам Зеленского, сейчас продолжается работа над двумя документами.

