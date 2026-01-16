Путин по-прежнему хочет всю Украину, - экс-генсекретарь НАТО

Также он предупреждил европейцев о необходимости серьезно отнестись к угрозам из Белого дома относительно Гренландии.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал проявлять настойчивость в отношениях с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

"Я не верю, что мы можем изменить мнение Путина - он по-прежнему хочет контролировать всю Украину. Но я верю, что мы можем изменить расчеты Путина: если он поймет, что ему придется заплатить слишком высокую цену - кровью и деньгами - тогда он, возможно, согласится на решение, приемлемое для Украины", - сказал он изданию Der Spiegel.

По его словам, россияне делают "небольшие шаги вперед".

"Но даже спустя четыре года они все еще не контролируют Донбасс. И они платят очень высокую цену за свой прогресс", - добавил Столтенберг.

Также экс-генсекретарь предупреждил европейцев о необходимости серьезно отнестись к угрозам из Белого дома относительно Гренландии.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как писало издание The Times, время контрнаступления Сил обороны в Купянске в течение последних недель российские потери в боях за город в 27 раз превысили потери Украины на этом участке.

Неназванный собеседник журналистов в британском оборонном ведомстве отметил, что по состоянию на конец декабря перед Рождеством в окружение на территории Купянска попали до 200 российских военных.

