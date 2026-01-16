Цымбалюк отреагировал на слухи о романе с известной актрисой (фото)

Актеры не опровергают сообщения в сети.

Актер театра и кино Тарас Цымбалюк, известный ролями в проектах "Спіймати Кайдаша" и "Чорний ворон", подогрел слухи о романе со своей коллегой Еленой Светлицкой.

Герой 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" сегодня вечером опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором присутствует актриса. В начале ролика в кадре виден только Цымбалюк, однако он резко отклоняется, показывая подписчикам Елену. Подписал он свой пост такими словами:

"Случайная встреча".

Как известно, слухи о возможном романе между актерами появились еще в начале года. В сети предполагали, что Цымбалюк и Светлицкая с одной компанией отдыхали в Буковеле, а уже позже блогер-сплетник Богдан Беспалов сообщил, что их видели вместе как пару.

По словам Беспалова, когда-то актеры уже были в отношениях, однако вскоре разорвали их. Стоит отметить, что сами Цымбалюк и Светлицкая не подтверждали эту информацию.

Елене Светлицкой 34 года, она известна своими ролями в фильмах "Будинок "Слово". Нескінченний роман", "Морена" и телесериалах "Бриллиантовая корона" и "Формула счастья". Год назад она объявила о разводе с мужем, которому родила двух дочерей.

