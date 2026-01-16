Ядерный бункер времен Холодной войны в Британии может упасть в море уже в ближайшие дни

Здание, вероятно, было выведено из эксплуатации в 1990-х годах.

Над пляжем Танстолл в Восточном Йоркшире находится здание, которое было построено в 1959 году в качестве наблюдательного поста на случай ядерной войны. Существует большая вероятность, что уже через несколько дней оно может обрушиться в море, пишет Independent.

Отмечается, что это здание, вероятно, было выведено из эксплуатации в 1990-х годах. Сейчас, по данным Агентства по охране окружающей среды, оно балансирует на утесе на высоте около 7,6 метра над пляжем.

"Мы живем на одном из самых эродированных побережий в Европе, и этому бункеру осталось недолго, возможно, всего несколько дней", - рассказал журналистам любитель-историк Дэйви Робинсон.

Подземный пост наблюдения, вероятно, был выведен из эксплуатации в 1990- годах вскоре после окончания Холодной войны. Сейчас оно находится на частной территории и местные власти не несут никакой юридической ответственности за него.

В издании отметили, что проблеа заключается в том, что побережье в зоне, где расположено здание, не защищено, что позволяет прибрежным процессам продолжаться. Именно поэтому людей призвали держаться подальше от этого места.

По данным некоммерческого прибрежного партнерства Yorkshire Marine Nature Partnership, линия утеса на востоке региона отступает примерно на четыре метра в год. Береговая линия меняется уже тысячи лет, но эти изменения ускорились из-за изменения климата.

Сколько времени можно провести в бункере после ядерного удара

Ранее УНИАН разобрался, сколько человек может быть в бункере в условиях отсутствия солнечного света, какие вообще бывают виды укрытий и как долго там необходимо быть в случае использования ядерного оружия. Напомним, что существуют специальные бункеры для гражданских и военные бункеры, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать удары с близкого расстояния.

Сколько человек может поместиться в бункере, точно сказать нельзя, поскольку все зависит от площади защитного сооружения. Если площадь укрытия небольшая, то длительное пребывание в нем большого количества людей может вызывать не только физиологические, но и психологические проблемы.

В статье американского ученого Майкла Б. Диллона говорится о том, что в случае единичного ядерного взрыва малой мощности (0,1 – 10 килотонн) люди, которые оказались в плохом укрытии, должны оставаться в нем не более чем полчаса после детонации и перейти в лучший бункер, если он есть поблизости (в пределах 5 минут).

Эксперты отмечают, что самый важный период пребывания в бункере – первые две недели после взрыва. Через 14 дней интенсивность радиоактивного излучения значительно снижается, но уровень радиации может оставаться опасным.

