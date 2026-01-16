Популярные онлайн-сервисы такси начнут работать в комендантский час

Сообщается, что с 17 января услуги начнут принимать заказы поездок в столице 24/7.

Онлайн-сервисы такси Uklon и Bolt возобновляют работу в комендантский час. Как сообщает пресс-служба Uklon , заказать такси можно будет с 17 января.

"Вместе с городскими властями мы согласовали работу Uklon в комендантский час. Поэтому с 17 января принимать заказы в столице можно будет 24/7", - отметили в компании.

На вопрос о возможной круглосуточной работе в других регионах страны, представители Uklon написали, что соответствующие решения будут приниматься органами местной власти с учетом ситуации с безопасностью.

В то же время, не ясно, будет ли такси работать в комендантский час без ограничений. Пользователи получили уведомление, в котором говорится:

"С этого момента с 00:00 до 05:00 вы можете выполнять поездки в пункты несокрушимости".

Представители Uklon добавили, что полиция продолжает патрулирование улиц, "поэтому нужно быть готовыми объяснить, куда и с какой целью вы направляетесь".

В пресс-службе Bolt отметили, что вызвать авто можно в приложении Bolt, как всегда.

Как сообщал УНИАН, 15 января Кабинет министров принял ряд решений, которыми, в частности, предусматривается ослабление комендантского часа. После этого сервисы такси Bolt, Uklon и Uber попросили предоставить им разрешение на поездки в комендантский час.

В августе 2025 года стало известно, что онлайн-сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к киевскому мэру Виталию Кличко с предложением разрешить передвижение по городу в период комендантского часа.

Осенью 2025 года на совете обороны Киевапредставили проект решения о движении такси в ночное время. В состав специалистов, обсуждавших этот вопрос, вошли, в частности, представители служб такси, военные и правоохранители.

