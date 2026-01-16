РФ готовит новый массированный удар по Украине, – Зеленский

Сейчас Украина испытывает дефицит зенитных систем и ракет для них, говорит президент.

Данные разведки показывают, что российские захватчики готовятся нанести еще один массированный удар по Украине. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении к украинцам.

"Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, Украина честно говорит с партнерами и о ракетах для ПВО, и о системах, которые так необходимы для защиты.

"Поставки недостаточны. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры нас слышали", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства добавил, что многое делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины.

"Но все равно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, в одиночестве, кто нуждается в вашей поддержке", - заявил президент.

Дефицит зенитных ракет в Украине

Как сообщал УНИАН, 16 января Зеленский сообщил, что до сегодняшнего утра несколько систем ПВО в Украине не имели необходимых ракет для сбивания вражеских воздушных средств. Но сегодня эти ракеты поступили в арсеналы украинских защитников.

Он подчеркнул, что речь идет не только о нехватке ракет для американских систем Patriot, но и о европейских системах ПВО.

