Что означают оранжевые и зеленые точки на экране iPhone: не спешите паниковать

Обе точки время от времени появляются в верхнем правом углу рядом с индикаторами сети и батареи.

Пользователи iPhone все чаще замечают маленькие оранжевые и зеленые точки в правом верхнем углу экрана – и задаются вопросом, что это значит.

На самом деле это не баг и не дефект, а часть важной системы защиты конфиденциальности, которую Apple добавила в последние версии iOS, пишет SupercarBlondie.

Что означают оранжевые и зеленые точки на iPhone

Если на экране появляется оранжевая точка (или квадрат), значит какая‑то программа использует микрофон iPhone прямо сейчас. Это может быть как диктофон, голосовое сообщение, Siri или любой другой софт с доступом к микрофону.

Видео дня

Зеленая точка сигнализирует о том, что программа прямо сейчас использует камеру, а иногда и камеру вместе с микрофоном. Например, это происходит при видеозвонке, записи видео или использовании AR‑функций.

Обе точки появляются в верхнем правом углу рядом с индикаторами сети и батареи – это официальный индикатор конфиденциальности от Apple.

Если вы видите точку и не понимаете, почему она появилась, просто откройте "Центр управления" (свайп вниз верхнего правого угла). iPhone покажет название приложения, которое в настоящий момент работает с камерой или микрофоном. Конкретно на скриншоте ниже система уведомляет, что "недавно" Telegram обращался к микрофону.

Разноцветные точки впервые появилась в iOS 14 и с тех пор остаются важнейшим инструментом для защиты конфиденциальности. Эта фича позволяет контролировать личные данные и убедиться, что ни одно приложение не записывает звук или видео без разрешения.

Эксперты рекомендуют следить за появлением этих точек и при необходимости проверять доступы в настройках телефона, чтобы обеспечить безопасность личной информации.

На Android-смартфонах все примерно то же самое. Только точки могут быть меньше – иногда в виде индикатора в шторке уведомлений, а не на экране. Также в некоторых оболочках цвета иконок могут слегка отличаться.

Ранее УНИАН рассказывал, что такое Qi-зарядка и как она отличается от обычной беспроводной зарядки.

А если у вас старый HDMI-кабель, вероятно, пора его заменить. Если вы хотите раскрыть весь потенциал вашей техники, будь то 4K-телевизор, игровая консоль или домашний кинотеатр, стоит заменить старый HDMI-кабель.

Вас также могут заинтересовать новости: