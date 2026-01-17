Россия привыкла воевать годами, но в этот раз громкой победы не будет, - Forbes

Чем бы ни закончилась война, Россия выйдет из нее более слабой, чем была в начале.

На этой неделе продолжительность полномасштабной войны РФ против Украины пересекла важный символический рубеж - 1418 дней. Именно столько дней СССР воевал против нацистской Германии и одержал решительную победу. Российско-украинская война в военном плане очень далека от финала, однако в любом случае она не принесет России желаемой победы, пишет Forbes.

Автор отмечает, что после 4 лет полномасштабной войны Россия контролирует лишь около 20% территории Украины, и сегодня российские войска находятся дальше от Киева, чем были в начале вторжения.

Россия не умеет вести "быстрые войны"

В отличие от стран Запада, где длительные войны чередовались с кратковременными конфликтами, Россия почти не имеет опыта "коротких и победных войн". Те, что были короткими, почти никогда не заканчивались уверенной победой российского государства, отмечает автор публикации, приводя несколько примеров из российской истории.

Видео дня

Затяжные войны на истощение иногда были победными для России, и российское государство в целом привыкло воевать на истощение. Но это не всегда гарантирует России победу. Зато военные поражения всегда имели очень тяжелые последствия для ее политического режима.

В этом контексте автор упоминает унизительное поражение от Японии в 1905 году, катастрофу Первой мировой войны и неудачу с афганским блицкригом.

Пиррова победа

Автор публикации не верит, что война в Украине может спровоцировать дальнейший развал России, как после Первой мировой или Афганской войны, или, по крайней мере, свергнуть режим Путина. Но потери в этой войне уже сейчас слишком велики и не оправдывают возможных достижений.

"Победа, которая также может остаться недостижимой, будет означать лишь завоевание определенной территории, которая сейчас лежит в руинах. Это была бы в лучшем случае пиррова победа. Когда пыль наконец осядет, Россия окажется значительно слабее, с исчерпанными арсеналами и утраченной репутацией. Вопрос только в том, когда это наконец произойдет", – резюмирует журналист.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по данным британской разведки, во время украинского контрнаступления в районе Купянска российские войска понесли потери, которые в 27 раз превышают украинские. При этом, по данным дипломатических источников, несмотря на значительные потери и отсутствие существенного продвижения на фронте, Владимир Путин не демонстрирует готовности идти на компромисс или отказываться от своих максималистских требований в отношении Украины.

Также мы писали, что, по данным Business Insider, потери России в войне против Украины приближаются к критической черте, после которой Кремль может столкнуться с нехваткой личного состава. По оценкам Минобороны Великобритании, общие потери уже превысили 1,1 миллиона убитых и раненых. Несмотря на большой мобилизационный ресурс, Москва избегает массовой принудительной мобилизации, полагаясь на вербовку добровольцев, которых может не хватить.

Вас также могут заинтересовать новости: