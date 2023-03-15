Минобороны России уже отправило в регионы разнарядки насчет подписания контрактов, выяснили журналисты.

В Российской Федерации с 1 апреля стартует новый набор в армию контрактников.

Министерство обороны РФ планирует пополнить вооруженные силы страны 400 тысячами контрактников, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на сведения региональных СМИ. По данным журналистов, российское Минобороны уже отправило в регионы разнарядки, в которых говорится, со сколькими людьми нужно подписать контракты.

Журналисты отметили, что главную часть работы будут выполнять сотрудники военкоматов, однако ответственность за выполнение плана окажется на плечах губернаторов.

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"…По планам Минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должны поступить по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч", - говорится в материале.

Новости о российской армии - что нужно знать

Напомним, РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину понесла огромные потери - ликвидированы 161520 оккупантов.

13 марта стало известно, что в Госдуму России внесли законопроект о повышении призывного возраста в стране. Ранее - 21 сентября 2022 года, российский президент Владимир Путин объявил в РФ "частичную мобилизацию".

Украинская сторона сообщала, что РФ бросает на войну срочников, а также проводит скрытую мобилизацию.

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