В Российской Федерации с 1 апреля стартует новый набор в армию контрактников.
Министерство обороны РФ планирует пополнить вооруженные силы страны 400 тысячами контрактников, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на сведения региональных СМИ. По данным журналистов, российское Минобороны уже отправило в регионы разнарядки, в которых говорится, со сколькими людьми нужно подписать контракты.
Журналисты отметили, что главную часть работы будут выполнять сотрудники военкоматов, однако ответственность за выполнение плана окажется на плечах губернаторов.
"…По планам Минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу должны поступить по 10 тысяч человек, в Пермском крае - 9 тысяч", - говорится в материале.
Новости о российской армии - что нужно знать
Напомним, РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину понесла огромные потери - ликвидированы 161520 оккупантов.
13 марта стало известно, что в Госдуму России внесли законопроект о повышении призывного возраста в стране. Ранее - 21 сентября 2022 года, российский президент Владимир Путин объявил в РФ "частичную мобилизацию".
Украинская сторона сообщала, что РФ бросает на войну срочников, а также проводит скрытую мобилизацию.