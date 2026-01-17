Россия и Украина согласились на прекращения огня на одном из участков фронта

Введение локального прекращения огня позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи на Запорожской АЭС.

Россия и Украина согласились на локальное прекращения огня, которое позволит провести ремонт на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, введение локального прекращения огня позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи на Запорожской АЭС.

Отмечается, что технические специалисты Украины уже в ближайшие дни начнут ремонтные работы на линии 330 кВ, которая была повреждена и отключена в результате боевых действий. В результате этого энерголинии крупнейшая АЭС Европы сейчас зависят от единственной действующей магистральной линии электропередачи 750 кВ.

Видео дня

"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить ядерную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое, которое мы добились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", - добавил Гросси.

Война в Украине - ситуация возле ЗАЭС

Российские войска превратили временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в площадку для военной техники и учебный полигон для пилотов БПЛА. Украинским военным удалось заснять, как сейчас выглядит территория захваченной станции с помощью разведывательного дрона.

Вас также могут заинтересовать новости: