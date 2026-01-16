Индия скупает по всему миру никому не нужные 60-летние самолеты: стало известно, зачем

Последний штурмовик SEPECAT Jaguar сошел с конвейера в 1981 году.

Индия по всему миру скупает британско-французские сверхзвуковые штурмовики Jaguar. Об этом сообщает украинский военно-аналитический портал Defense Express.

Издание отмечает, что эти самолеты серийно выпускались в период с 1968 по 1981 год. То есть сегодня самым новым из них уже 45 лет, а самому старому – 58 лет. Страны, на вооружении которых стояли эти самолеты, уже вывели их из эксплуатации, только Индия продолжает держать их в боевом составе ВВС. И сейчас Нью-Дели по всему миру скупает списанные Jaguar, которые бывшие владельцы не успели распилить на металлолом.

Как пишет Defense Express, в 2018-2019 годах Франция бесплатно отдала Индии 32 планера Jaguar, взяв деньги только за доставку. Недавно около 20 списанных "Ягуаров" индийцам продал Оман.

Видео дня

Теперь же появилась информация, что ведутся переговоры с Эквадором о приобретении списанных самолетов, включая запчасти и все, что только под них есть у латиноамериканцев. Сколько именно самолетов может получить Индия на этот раз, неизвестно. Вероятно, речь идет о нескольких единицах, максимум десятке, если учесть, сколько этих машин Эквадор имел изначально.

Известно, что два года назад Индия пыталась приобрести остатки 9 "Ягуаров" у Великобритании. Еще теоретически эти машины может продать Нигерия, но там речь идет о тотальном металлоломе, ведь самолеты стояли под открытым небом без обслуживания с 1991 года.

По мнению аналитиков Defense Express, такие усилия Индии по приобретению всех имеющихся в мире остатков штурмовиков Jaguar свидетельствуют о том, что индийская армия в обозримой перспективе не планирует отказываться от этого типа самолетов.

Как отмечают эксперты, в настоящее время Индия имеет около 120 "Ягуаров", распределенных на 6 эскадрилий. Полученные из других стран списанные самолеты вряд ли будут поставлены в строй. Аналитики считают, что индийцы будут использовать эти машины как доноры запчастей.

"Несмотря на значительный возраст Jaguar на вооружении Индии, они регулярно проходят модернизацию, что расширяет их боевые возможности и продлевает их ресурс. Фактически от тех же Jaguar здесь остались только двигатели и планер, а вся остальная электроника была полностью обновлена на современную. Индия не может взять и просто выбросить 6 эскадрилий вполне боеспособных самолетов, ведь для войны с Китаем и Пакистаном им необходимо как минимум 42 эскадрильи боевых самолетов, тогда как сейчас у них есть только 29", – пишет Defense Express.

Индия и Китай готовятся к войне

Как писал УНИАН, Индия и Китай активно инвестируют в развитие транспортной и военной инфраструктуры вдоль общей границы в Гималаях. Пекин десятилетиями строил дороги и железные дороги у границы, чтобы быстро перебрасывать войска. Теперь Нью-Дели делает то же самое: реализует масштабные проекты, в частности строит 15-километровый туннель, чтобы обеспечить круглогодичное сообщение с регионом Ладакх и улучшить военную логистику.

Хотя ранее Индия рассчитывала на естественную непроходимость Гималаев как фактор сдерживания, теперь она догоняет Китай в строительстве инфраструктуры. В то же время аналитики предупреждают, что такая активность может повышать риск новых конфликтов, как это уже произошло в 2020 году.

Вас также могут заинтересовать новости: