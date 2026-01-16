Индия скупает по всему миру никому не нужные 60-летние самолеты: стало известно, зачем

Индия по всему миру скупает британско-французские сверхзвуковые штурмовики Jaguar. Об этом сообщает украинский военно-аналитический портал Defense Express.
Издание отмечает, что эти самолеты серийно выпускались в период с 1968 по 1981 год. То есть сегодня самым новым из них уже 45 лет, а самому старому – 58 лет. Страны, на вооружении которых стояли эти самолеты, уже вывели их из эксплуатации, только Индия продолжает держать их в боевом составе ВВС. И сейчас Нью-Дели по всему миру скупает списанные Jaguar, которые бывшие владельцы не успели распилить на металлолом.
Как пишет Defense Express, в 2018-2019 годах Франция бесплатно отдала Индии 32 планера Jaguar, взяв деньги только за доставку. Недавно около 20 списанных "Ягуаров" индийцам продал Оман.
Теперь же появилась информация, что ведутся переговоры с Эквадором о приобретении списанных самолетов, включая запчасти и все, что только под них есть у латиноамериканцев. Сколько именно самолетов может получить Индия на этот раз, неизвестно. Вероятно, речь идет о нескольких единицах, максимум десятке, если учесть, сколько этих машин Эквадор имел изначально.
Известно, что два года назад Индия пыталась приобрести остатки 9 "Ягуаров" у Великобритании. Еще теоретически эти машины может продать Нигерия, но там речь идет о тотальном металлоломе, ведь самолеты стояли под открытым небом без обслуживания с 1991 года.
По мнению аналитиков Defense Express, такие усилия Индии по приобретению всех имеющихся в мире остатков штурмовиков Jaguar свидетельствуют о том, что индийская армия в обозримой перспективе не планирует отказываться от этого типа самолетов.
Как отмечают эксперты, в настоящее время Индия имеет около 120 "Ягуаров", распределенных на 6 эскадрилий. Полученные из других стран списанные самолеты вряд ли будут поставлены в строй. Аналитики считают, что индийцы будут использовать эти машины как доноры запчастей.
"Несмотря на значительный возраст Jaguar на вооружении Индии, они регулярно проходят модернизацию, что расширяет их боевые возможности и продлевает их ресурс. Фактически от тех же Jaguar здесь остались только двигатели и планер, а вся остальная электроника была полностью обновлена на современную. Индия не может взять и просто выбросить 6 эскадрилий вполне боеспособных самолетов, ведь для войны с Китаем и Пакистаном им необходимо как минимум 42 эскадрильи боевых самолетов, тогда как сейчас у них есть только 29", – пишет Defense Express.
Индия и Китай готовятся к войне
Как писал УНИАН, Индия и Китай активно инвестируют в развитие транспортной и военной инфраструктуры вдоль общей границы в Гималаях. Пекин десятилетиями строил дороги и железные дороги у границы, чтобы быстро перебрасывать войска. Теперь Нью-Дели делает то же самое: реализует масштабные проекты, в частности строит 15-километровый туннель, чтобы обеспечить круглогодичное сообщение с регионом Ладакх и улучшить военную логистику.
Хотя ранее Индия рассчитывала на естественную непроходимость Гималаев как фактор сдерживания, теперь она догоняет Китай в строительстве инфраструктуры. В то же время аналитики предупреждают, что такая активность может повышать риск новых конфликтов, как это уже произошло в 2020 году.