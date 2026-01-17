Комары все чаще питаются кровью людей: ученые узнали причину

В рамках исследования ученые установили световые ловушки в двух природных заповедниках в Атлантическом лесу в Бразилии.

Некоторые комары все больше зависят от человеческой крови. Более того, в этом, вероятно, виноваты сами люди, пишет ScienceAlert.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, ученые из Федерального университета Рио-де-Жанейро и Института Освальдо Круса проанализировали кровососущих насекомых в Бразилии. Они выяснили, что с уменьшением биоразнообразия комары все чаще охотятся на людей.

Исследователи пришли к выводу, что деятельность человека вытесняет других животных, что побуждает комаров искать альтернативные источники питания. Более того, последствия этого явления гораздо серьезнее, чем просто зуд и раздражение, так как насекомые являются переносчиками болезней.

В рамках исследования ученые установили световые ловушки в двух природных заповедниках в Атлантическом лесу в Бразилии, чтобы поймать 52 вида комаров. После этого исследователи отделили наполненных кровью самок из образца, состоящего из более чем 1700 особей. Из них 24 содержали идентифицируемую ДНК, в которой были обнаружены следы 18 разных людей.

Ученые считают, что высокое содержание крови людей может быть обусловлено несколькими причинами. Наиболее очевидная из них заключается в том, что с увеличением вырубки лесов в округе просто стало больше людей.

"Из-за сокращения естественных источников питания комары вынуждены искать новые альтернативные источники крови. В конечном итоге они питаются в большей степени кровью людей из соображений удобства, поскольку мы являемся наиболее распространенными хозяевами в этих районах", - рассказал Сержио Мачадо, микробиолог из Федерального университета Рио-де-Жанейро.

Как комары отслеживают людей

Ранее ученые исследовали поведение комаров, переносящих малярию, и обнаружили, что насекомые не летают бесцельно. Комары улавливают человеческий запах и целенаправленно следуют за ним.

Ученые протестировали сотни самок малярийных комаров ночью, используя подогретые посадочные площадки и контролируемые потоки воздуха. Во время тестов комары последовательно выбирали запах одних людей вместо других, возвращаясь к этому же запаху ночь за ночью. При этом температура имела значение только тогда, когда запах приводил насекомых достаточно близко к цели, и тогда это помогало окончательно приземлиться на искусственную кожу.

Замбийская полевая система подтверждает, что запах остается главным сигналом на больших расстояниях, а зрение и тепло играют резервную роль только после обнаружения запаха. Известно, что комары чувствуют запахи, состоящие из летучих органических соединений. Эти газы легко испаряются с кожи и через дыхание и переносят информацию по воздуху.

