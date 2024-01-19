Приказ Путина усилит беспокойство относительно амбиций России на соседние государства.

Президент России Владимир Путин поручил своим чиновникам разыскать активы, принадлежавшие бывшей империи или Советскому Союзу, сообщает издание Bloomberg.

"Распоряжение предусматривает выделение средств для проведения поисков имущества за рубежом и регистрации прав собственности России. В документе не указан размер бюджета операции или конкретные виды разыскиваемого имущества", – пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, границы Российской империи и СССР когда-то охватывали территорию Польши, Финляндии, стран Балтии, Украины, Беларуси, Кавказа и стран Центральной Азии.

Видео дня

Bloobmerg отмечает, что, хотя неясно, что послужило толчком для такого приказа, интерес Путина к бывшим имперским владениям вряд ли уменьшит опасения по поводу его посягательств на другие, соседние государства, особенно после того, как полномасштабное вторжение России в Украину поставило под угрозу европейскую безопасность.

Ответ Запада на угрозу со стороны России

18 января стало известно, что президент США Джо Байден провел встречу в Белом доме с руководством Конгресса и призвал быстро предоставить дополнительное финансирование в поддержку Украины.

Западные аналитики прогнозировали, что если США в конечном итоге откажутся от поддержки Украины в развязанной Россией войне, она может проиграть, и это поражение будет иметь глобальные последствия.

Кроме того, как писало издание Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера, в НАТО готовятся к крупному нападению России на восточный фланг.

В Министерстве обороны Германии не прокомментировали информацию немецкого издания Bild о подготовке НАТО к войне с Российской Федерацией, в то же время подтвердили, что серьезно воспринимают угрозу со стороны РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: