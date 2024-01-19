Президент России Владимир Путин поручил своим чиновникам разыскать активы, принадлежавшие бывшей империи или Советскому Союзу, сообщает издание Bloomberg.
"Распоряжение предусматривает выделение средств для проведения поисков имущества за рубежом и регистрации прав собственности России. В документе не указан размер бюджета операции или конкретные виды разыскиваемого имущества", – пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, границы Российской империи и СССР когда-то охватывали территорию Польши, Финляндии, стран Балтии, Украины, Беларуси, Кавказа и стран Центральной Азии.
Bloobmerg отмечает, что, хотя неясно, что послужило толчком для такого приказа, интерес Путина к бывшим имперским владениям вряд ли уменьшит опасения по поводу его посягательств на другие, соседние государства, особенно после того, как полномасштабное вторжение России в Украину поставило под угрозу европейскую безопасность.
Ответ Запада на угрозу со стороны России
18 января стало известно, что президент США Джо Байден провел встречу в Белом доме с руководством Конгресса и призвал быстро предоставить дополнительное финансирование в поддержку Украины.
Западные аналитики прогнозировали, что если США в конечном итоге откажутся от поддержки Украины в развязанной Россией войне, она может проиграть, и это поражение будет иметь глобальные последствия.
Кроме того, как писало издание Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера, в НАТО готовятся к крупному нападению России на восточный фланг.
В Министерстве обороны Германии не прокомментировали информацию немецкого издания Bild о подготовке НАТО к войне с Российской Федерацией, в то же время подтвердили, что серьезно воспринимают угрозу со стороны РФ.