Война может обернуться неудачей для всего демократического мира, пишет обозреватель издания.

Если США в конечном итоге откажутся от поддержки Украины в развязанной Россией войне, она может проиграть, и это поражение будет иметь глобальные последствия, продемонстрировав, что демократиям не хватает выносливости для предотвращения экспансионистской автократии.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg, заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса имени Генри Киссинджера Хэл Брэндс.

"Если США и их союзники смогут найти в себе силу духа и готовность довести Украину до приемлемого результата - такого, который сделает ее экономически жизнеспособной и обороноспособной в военном отношении - конфликт может иметь в основном конструктивный характер. Если они не смогут этого сделать, война, которая когда-то казалась спасением находящегося под угрозой глобального порядка, может просто ускорить его эрозию", - отметил он.

Брэндс констатировал, что по состоянию на начало 2024 года силы Путина укрепились, перспективы Украины неопределенны, и война в итоге может обернуться неудачей для всего демократического мира.

"Западные санкции больше не выглядят как чудо-оружие. Российская экономика сократилась всего на 2,2% в 2022 году и возобновила рост в 2023 году. Российская торговля была перенаправлена в Азию; финансовые, технологические и торговые отношения с Китаем процветают. Геополитически двойственные колеблющиеся государства, такие как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, помогают Москве смягчить свою экономическую изоляцию. Конечно, цена конфликта усугубила экономический дисбаланс в России. Но в ближайшем будущем нет никакой перспективы развала экономики или военной машины, которую она поддерживает", - пишет автор.

По мнению Брэндса, Россия может выйти из войны "гипермобилизованной, гиперлиберальной ревизионистской державой с большим резервом подготовленных военных кадров и глубоким чувством обиды на Запад": "Это рецепт проблем на восточном фронте НАТО, а также увеличения глобальных требований к американской военной мощи".

Помощь Украине от США – актуальное

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что крайний срок одобрения помощи от США, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на поле боя, - это конец января.

Также он указал на очень вредные политические последствия, если Украину оставят без помощи, и добавил, что в США не ставят под сомнение вопрос о поддержке Украины, но основное внимание Конгресса касается обсуждения внутренних вопросов.

Вас также могут заинтересовать новости: