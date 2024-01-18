Президент США призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Киева, отметили в Белом доме.

Президент США Джо Байден в среду, 17 января, встретился с руководством Конгресса, в том числе с главами и ведущими членами комитетов по вопросам разведки, Вооруженных сил и ассигнований Палаты представителей и Сената и обсудил с ними стратегические последствия бездействия насчет Украины американского государства и мира в целом.

Глава страны во время мероприятия "был четким - дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира", сообщили в Белом доме. "Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать мощный сигнал о решимости США", - отмечается в сообщении.

Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Киев необходимыми ресурсами для защиты от грубого российского вторжения, в частности, артиллерией и противовоздушной обороной.

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Еще в октябре прошлого года Белый дом запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, но запрос так и не был одобрен - республиканцы ушли на каникулы перед новогодними праздниками и окончательное голосование не было проведено. Отмечалось, что главным проблемным вопросом стала безопасность границы Штатов.

Утром 17 января западные СМИ писали, что Байден пригласил на встречу в Белый дом лидеров Конгресса, чтобы обсудить с ними свой запрос о финансировании помощи украинскому и израильскому государству.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что крайний срок одобрения помощи от Штатов, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на фронте, - конец января.

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